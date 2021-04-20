Aile Bakanlığı 817 sözleşmeli personel alımı sözlü sonuçlarını açıkladı
|20 Nisan 2021 14:21
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınavı Sonuç Duyurusu
06.11.2020 tarihinde duyurulan ve özel şartları ilan edilen 817 Sözleşmeli Personel alımı sözlü sınavı değerlendirmeleri tamamlanmıştır.
Sınavı asil olarak kazanan adaylar 21/04/2021- 30/04/2021 (mesai bitimi) tarihleri arasında tercihlerini sistem üzerinden yapacaklardır.
Adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek olup, "tercihleri haricinde bir yere yerleştirilmek isteyip istemediğini" belirteceklerdir.
Adaylar başarı puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda yerleştirilecektir.
Sözlü sınav sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.
Tercih yapmak için tıklayın. (21/04/2021 tarihinde aktif olacaktır)
Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgelerle birlikte duyurulan süre içinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.
Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.
Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
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