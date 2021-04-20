Bakan Koca paylaştı: Vaka sayıları en çok artan ve azalan iller
|20 Nisan 2021 14:25
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan'da 100 bin nüfusta Kovid-19 vakası görülme oranı en çok artan ve azalan illerin grafiğine yer verdiği paylaşım yaptı.
Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, vaka görülme oranı en çok artan illerin Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova, en çok azalan illerin ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman olduğunu anımsattı.
Bakan Koca, paylaşımında "Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak." ifadesini kullandı.
100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak. pic.twitter.com/mMsHMT3JEiDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yerli aşıda Faz-2'nin ilk sonuçları: Yan etkileri neler?
20 Nisan 2021 13:56
|'İklim değişikliğine dur demek için hep birlikte mücadele etmeliyiz'
20 Nisan 2021 13:10
|İstanbul'un ardından Ankara piki geliyor
20 Nisan 2021 12:40
|Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
20 Nisan 2021 12:24
|Türk bilim insanı rüzgar enerjisinde verimliliği hesaplayan yeni bir yöntem geliştirdi
20 Nisan 2021 11:29
|'Koronavirüs ile mücadelede panik havası gerekiyor'
20 Nisan 2021 11:22
|Brezilya ve Güney Afrika varyantlarını bu hafta pozitif olarak saptamaya başladık
20 Nisan 2021 11:09
|Ağız sağlığı kötü olan kişilerin Kovid-19'u daha şiddetli geçirdiği saptandı
20 Nisan 2021 11:04
|Sigaradan kurtulmak için ramazan ayı destek olabilir
20 Nisan 2021 10:49
|Adıyaman'da elektrik akımına kapılan genç öldü
20 Nisan 2021 10:47