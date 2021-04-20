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Bakan Koca paylaştı: Vaka sayıları en çok artan ve azalan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vaka artış hızını gösteren bir tablo yayımladı
 20 Nisan 2021 14:25
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Bakan Koca paylaştı: Vaka sayıları en çok artan ve azalan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Nisan'da 100 bin nüfusta Kovid-19 vakası görülme oranı en çok artan ve azalan illerin grafiğine yer verdiği paylaşım yaptı.

Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, vaka görülme oranı en çok artan illerin Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova, en çok azalan illerin ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman olduğunu anımsattı.

Bakan Koca, paylaşımında "Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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