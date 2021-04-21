2021 yılı Olay Yeri İnceleme Branşı yazılı sınavı yapılacak

Kamu güvenliğinin sağlanması adına görev yapan Emniyet Teşkilatı, suç ve suçlu ile mücadele çalışmalarında sürekli değişen ve gelişen koşullar ile doğru orantılı olarak kendisini yenileyerek daha nitelikli personel yetiştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Olay yeri inceleme birimleri, Emniyet teşkilatında branşlı personel istihdam edilen en önemli uzmanlık alanlarından birini oluşturmaktadır. Bu birimde oluşan personel ihtiyacını karşılamak, görevin aksatılmadan hızlı, verimli ve sürekli devam etmesi için Olay yeri inceleme ve kimlik tespit branş eğitimleri düzenlenmektedir. Bu amaçla yönetmelik hükümleri çerçevesinde yazılı sınav ve akabinde bildirilecek yer ve zamanda mülakat sınavı yapılması planlanmaktadır.

Olay yeri inceleme ve kimlik tespit branşı yazılı sınavına 6074 personel müracaatta bulunmuş olup, müracaat şartlarını taşıyan 5862 personelin müracaatı kabul edilerek yazılı sınava girmeye hak kazanmışlardır.

Söz konusu yazılı sınav Kriminal Daire Başkanlığı ve 81 il emniyet müdürlükleri bünyesinde 24 Nisan 2021 tarihi saat 11:00'da Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılacaktır.

50 sorudan oluşacak ve her sorunun 2 puan olarak belirlendiği sınavda başarı taban puanı 60 olarak belirlendi.