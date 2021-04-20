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İŞKUR'dan idari izin ve esnek çalışma genelgesi
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü, kurum bünyesinde hayata geçirilecek esnek çalışma ve idari izin uygulamasının detaylarını belirledi. İŞKUR Genelgesinde, Cumhurbaşkanlığından alınan izin uyarınca, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığında olduğu gibi, 10 yaş altında çocuğu olan kadın personele idari izin verilmeyeceği belirtildi.
|20 Nisan 2021 14:44
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İŞKUR'un, kurum personeline yönelik olarak çıkardığı Genelge 19 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.
Genelgeye göre taşrada hizmet birimi yöneticisi, şube müdürü ve üstü yöneticilik görevini yürütenler esnek çalışma kapsamı dışında olacak. Esnek çalışmaya alınacak personel ile esnek çalışma süreleri; merkez teşkilatında birim amirlerince, taşra teşkilatında il müdürlerinin yetkisinde olacak
Sadece gebeler, süt izni kullananlar ve engelliler idari izinli olacak.
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