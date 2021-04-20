Koronada rekor kıran ildeki yaşlılar konuştu: Cenderede gibi hissediyoruz

Yüzde 73.5 oranla yoğun bakım yatak dolulukta İstanbul'u da gerisinde bırakan Tekirdağ'da korona virüs durdurulamıyor. Yatak doluluk oranında yüzde 73,5 ile Tekirdağ'ı sırasıyla İstanbul'da yüzde 71.4, Kırklareli'nde yüzde 69, Çanakkale'de yüzde 67,1, Yalova ise yüzde 55,4 dolulukla 5. Sırada yer aldı. 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarında da 747,13'lük oranla da ülkede Çanakkale, İstanbul, Yalova ve Kırklareli'den sonra 5. olan Tekirdağ'da güzel havayı gören vatandaşlar, korona virüs sayılarına aldırış etmeden dışarıya akın etti. Dışarıya çıkış saatlerinde sahile inen yaşlılar içeride çok bunaldıklarını ifade ettiler.

Sahilde hava almaya çıkan vatandaşlar, "Biz gerekli tedbirleri alıyoruz. İşte hijyene devam ediyoruz. Yalnız şikayetimiz şu. 65 yaş üstüne biraz eziyet ediyorlar. Yani kendimizi böyle bir cenderede gibi hissediyoruz. Daha ziyade Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı bölgesinde yani fabrikaların yoğun olduğu bölgelerde daha yoğun bir hareketlilik var. Yani Tekirdağ'ın merkezi Süleymanpaşa'da o kadar yok. Her gün belki 300 tane, belki 400 tane fabrika servis aracı gidip geliyor. Arabada kaç koltuk varsa dolu gidip geliyorlar. Bu fabrikalara işçi taşıma halen devam ediyor. Burada merkeze oturuyor. Çerkezköy'deki fabrikaya çalışmaya gidiyor. Yani orada kaptığı şeyi mahallesine de getirebilir. Bu şekilde de yayılabilir. Yoksa böyle seyrek seyrek açık havada dolaşmanın korona virüsü azdıracağını sanmıyorum. Muhtemelen sanayi bölgelerindeki işçi hareketliliğinden kaynaklanan bir şey bu. Biz 65 yaş üstü olduğumuz için bize verilen süreler içerisinde gezinti yapıyoruz" diye konuştular.