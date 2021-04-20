1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronada rekor kıran ildeki yaşlılar konuştu: Cenderede gibi hissediyoruz

Yoğun bakım yatak doluluk oranında yüzde 73.5 oranla ülkede birinci sıraya oturan Tekirdağ bu oranla İstanbul'u da geride bıraktı. Vaka oranında da ilk beşte yer alan Tekirdağ'da korona virüs durdurulamıyor.
 20 Nisan 2021 14:46
+Aa- Yazdır
Koronada rekor kıran ildeki yaşlılar konuştu: Cenderede gibi hissediyoruz

Yüzde 73.5 oranla yoğun bakım yatak dolulukta İstanbul'u da gerisinde bırakan Tekirdağ'da korona virüs durdurulamıyor. Yatak doluluk oranında yüzde 73,5 ile Tekirdağ'ı sırasıyla İstanbul'da yüzde 71.4, Kırklareli'nde yüzde 69, Çanakkale'de yüzde 67,1, Yalova ise yüzde 55,4 dolulukla 5. Sırada yer aldı. 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarında da 747,13'lük oranla da ülkede Çanakkale, İstanbul, Yalova ve Kırklareli'den sonra 5. olan Tekirdağ'da güzel havayı gören vatandaşlar, korona virüs sayılarına aldırış etmeden dışarıya akın etti. Dışarıya çıkış saatlerinde sahile inen yaşlılar içeride çok bunaldıklarını ifade ettiler.

Sahilde hava almaya çıkan vatandaşlar, "Biz gerekli tedbirleri alıyoruz. İşte hijyene devam ediyoruz. Yalnız şikayetimiz şu. 65 yaş üstüne biraz eziyet ediyorlar. Yani kendimizi böyle bir cenderede gibi hissediyoruz. Daha ziyade Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı bölgesinde yani fabrikaların yoğun olduğu bölgelerde daha yoğun bir hareketlilik var. Yani Tekirdağ'ın merkezi Süleymanpaşa'da o kadar yok. Her gün belki 300 tane, belki 400 tane fabrika servis aracı gidip geliyor. Arabada kaç koltuk varsa dolu gidip geliyorlar. Bu fabrikalara işçi taşıma halen devam ediyor. Burada merkeze oturuyor. Çerkezköy'deki fabrikaya çalışmaya gidiyor. Yani orada kaptığı şeyi mahallesine de getirebilir. Bu şekilde de yayılabilir. Yoksa böyle seyrek seyrek açık havada dolaşmanın korona virüsü azdıracağını sanmıyorum. Muhtemelen sanayi bölgelerindeki işçi hareketliliğinden kaynaklanan bir şey bu. Biz 65 yaş üstü olduğumuz için bize verilen süreler içerisinde gezinti yapıyoruz" diye konuştular.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Evrak karışıklığı nedeniyle 'öldü' sanılan Recep Çelik, yaşamını yitirdi
20 Nisan 2021 13:44		 Uşak'ta temel kazılırken hasar gördüğü için boşaltılan iki katlı bina çöktü
20 Nisan 2021 08:12
Gastronomi kentinde iftarın vazgeçilmezi: Ramazan kahkesi
19 Nisan 2021 20:57		 Torbalı Belediye Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
19 Nisan 2021 18:54
Ordu'da arıların soktuğu lise öğretmeni hayatını kaybetti
19 Nisan 2021 17:54		 Koronaya yakalandı, önce bebeğini ardından hayatını kaybetti
19 Nisan 2021 17:41
Mobil PCR test aracı ile vaka artışının önüne geçildi
19 Nisan 2021 17:17		 Termometre 41 dereceyi gösterdi! Adanalılar koronavirüsü unuttu
19 Nisan 2021 16:30
Yerköy Belediyesinden 'hizmet pasaportu' iddialarına yalanlama
19 Nisan 2021 16:13		 Vakaların gerilemeye başladığı Samsun'da, 'rehavet' uyarısı
19 Nisan 2021 15:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:55 - Memur-Sen: Gerekli tedbirler alınıp yüz yüze eğitime devam edilmeli14:55 - Adalet Bakanlığınca yayımlanan idari izin Genelgesi14:46 - Koronada rekor kıran ildeki yaşlılar konuştu: Cenderede gibi hissediyoruz14:44 - İŞKUR'dan idari izin ve esnek çalışma genelgesi14:34 - 'Bakan Pekcan'ın şirketi Bakanlığa dezenfektan sattı' iddialarına açıklama14:26 - A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kamp programı belli oldu
14:25 - Bakan Koca paylaştı: Vaka sayıları en çok artan ve azalan iller14:21 - Aile Bakanlığı 817 sözleşmeli personel alımı sözlü sonuçlarını açıkladı14:16 - FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran 5 şüpheli yakalandı14:16 - Anayasa Mahkemesi kuruluş yıldönümü töreni ertelendi14:14 - Korona tedavisi tamamlanan Muharrem İnce ve eşi taburcu edildi14:11 - FETÖ sanığı eski astsubaya etkin pişmanlık indirimi
14:06 - Tevfik Göksu: İBB Cuma namazına gidenleri fişliyor14:02 - Eğitim fakültesi alanlarına uygun olmayan üç doçent ilanı!14:02 - Çad Cumhurbaşkanı çatışmada hayatını kaybetti13:59 - Türkiye'de bir ilk: Kripto paraya haciz konulur mu?13:56 - Yerli aşıda Faz-2'nin ilk sonuçları: Yan etkileri neler?
13:51 - İstanbul Emniyetine ait depodaki yangın kontrol altına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı? İşte ilk sonuçlar
Dikiz aynası öldürdü
Tam kapanmadan kurtaracak gelişme: Geri dönüş başladı
Polis memurunun silahı evinden çalındı, ceza aldı, Danıştay iptal etti
Türbede çekilen görüntüler büyük tepki çekti, gözaltına alındı
Kayıp atlar MHP'de istifa getirdi
55 yaş üzerine aşı başladı, hastanelerde kuyruk oluştu
AYM, başvuruyu kötüye kullanan memura 1000 TL ceza verdi
Avukat ve kamu görevlileri dahil 106 'arsa avcısı'na operasyon
Gri pasaport soruşturması... 'Bizi tek kelimeyle yediler'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çilek 4
Zan 2
yazılı olmayan kurallar 2
kadın cinayetleri 1
Lambader 2
çad cumhurbaşkanı vefat etmiş 2
Parmağına dolamak 2
enaniyet 4
Sen aslında iyi bir insansın 3
depolama 2
SON İLANLAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi 100 itfaye eri alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam