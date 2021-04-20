Adalet Bakanlığınca yayımlanan idari izin Genelgesi
Adalet Bakanlığının idari izin Genelgesinde 10 yaş altında küçük çocuğu bulan kadın personele idari verilmesi istendi.
|20 Nisan 2021 14:55
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