Bugün karantina uygulaması başlatılan yerleşim yerleri
|20 Nisan 2021 16:03
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ARDAHAN
Ardahan'ın Taşlıdere köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Taşlıdere köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi.
Jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
ÇANAKKALE
Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki Karaköy ve Çakır köylerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Karaköy ve Çakır köylerinde Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.
Karantina nedeniyle jandarma ekipleri, köylerin girişlerinde önlem aldı.
ADIYAMAN
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 2 günde 174 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, son 2 günde farklı mahallelerdeki 174 evde karantina uygulamasına başlandı.
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