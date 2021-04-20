Koronadan iyileşen sayısında da rekor kırıldı

Günlük vaka sayılarında rekor kırılan son günlerde, günlük iyileşenlerin sayısında da rekor kırıldı. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tablolarındaki verilere göre, günlük iyileşenlerin sayısı ilk kez 16 Nisan'da 56 bin 510 kişiye ulaştı. Bu rekorun nedenleri arasında mutasyonlu virüsün daha genç yaştakileri etkilemesi, gençlerin kronik rahatsızlığının daha az olması ve aşılama gibi faktörler öne çıkıyor.

Günlük iyileşen sayılarında rekorun görüldüğü 16 Nisan'dan sonra, iyileşenler yeniden 43 binlere geriledi. Ancak günlük iyileşenlerin günlük vakalara oranı artmaya devam etti. 10 Nisan'da günlük iyileşenler günlük vakaların yüzde 61'i iken, 16 Nisan'da yüzde 89.5'e yükseldiği görülüyor.

İlk koronavirüs vakasını 11 Mart 2020'de gören Türkiye, ilk iyileşenlere de 4 Nisan 2020'de tanık olmuştu.

Peki, günlük vaka sayılarında rekor kırılan son günlerde iyileşen sayısında da rekor kırılması ne anlama geliyor? Umut verici bir gelişme mi yoksa mutasyonlu virüsün bir etkisi mi?

Haberglobal'den Gamze Bal;

. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu,

. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal,

. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel

. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ile konuştu.

"ARTIK GENÇLER GELİR OLDU"

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal, iyileşenlerin artmasını genç yaştaki vatandaşların daha çok hasta olmasına bağlıyor. Köksal, "Mutasyonlu virüsün etkisiyle 18-45 yaş aralığı daha çok virüsü kapmaya başladı. Bu yüzden de hastanelere daha genç yaşta hastalar geliyor artık. Kronik hastalığı daha az olduğu için daha çabuk iyileşiyorlar" dedi.

Yine de son zamanlarda yoğun bakıma olan ihtiyacın arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Köksal, "Daha çok kişi hasta olduğu için daha çok kişi iyileşiyormuş gibi gözüküyor. Bir de aşı faktörü var tabii" diye konuştu.

VAKA ARTTIKÇA, İYİLEŞEN DE ARTIYOR

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel de "İyileşenlerin sayısının artmasının aşılamayla bağlantılı olduğunu düşünüyorum" diyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu ise, vaka sayısı arttıkça iyileşenlerin sayısının da artmasının doğal olduğuna dikkat çekti.

Karaosmanoğlu, şöyle devam etti: "Vakalar ve hastaneye yatışlar çok fazla. Bu iyileşenlerin sayısını da artırıyor. Ölümleri de aynı şekilde. Hepsi bir sürecin sonucu çünkü."

"SALGININ EN KÖTÜ DÖNEMİNDEYİZ"

Karaosmanoğlu ayrıca, toplumun koronavirüsü kanıksadığına, her şey normalmiş gibi davranıldığına dikkat çekerek uyarıyor: "Şu an salgının en kötü dönemindeyiz."

Gerek vaka sayısında gerekse hastalığın ağır geçirilmesinde bir hafifleme görmediklerine vurgu yapan Karaosmanoğlu, şöyle devam etti: "Kesin olan şey, bulaşın çok hızlı olduğu ve vaka sayısının çok hızlı arttığı. İlk baştakine göre daha kolay bulaşıyor. Ve artık genç yaştakiler etkilenmeye başladı."

"AKIN AKIN HASTA GELİYOR"

Sahadaki son durumu sorduğumuz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ise, "Çok kötü! Akın akın hasta geliyor" diyor.

Covid dışında rahatsızlığı olan hastaların önceki dalgalarda hastanelere gelmediğini, ancak artık dayanacak güçleri kalmadığı için geldiğini ve yoğunluğun arttığını belirten Ertuğrul, şu bilgileri verdi:

"Salgın öncesinde, normal bir hastane sistemi içinde günlük 7-8 hastaya bakarken, 2021 Nisan itibarıyla günde 36 hastaya bakıyorum. Bu 36 hastanın içinde Covid olmayan sadece 2 kişi var. Günlük vakalar 5 binler seviyesindeyken, günlük hasta sayımız 3-4 kişiye düşmüştü. Şimdi neredeyse 10 katına çıktı."

İLK İYİLEŞENLER, İLK VAKADAN 24 GÜN SONRA

İlk koronavirüs vakasını 11 Mart 2020'de gören Türkiye, ilk iyileşenlere de 4 Nisan 2020'de tanık olmuştu. O tarihte ilk iyileşenlerin sayısı günlük 302 idi. Günlük 19 bin test sayısına çıkılan o tarihte toplam vaka sayısı ise 23 bin 934'tü.

Günlük iyileşenlerin sayısının binlere ulaşması ise ilk kez 16 Nisan 2020'de olmuştu.

Verilerde biraz daha gerilere gidilince, günlük iyileşenlerin sayısının ilk kez 5 binlere ulaşmasının, 2020 Mayıs'ının ilk haftasına tekabül ettiği görülüyor. Dikkat çeken ise, iyileşenlerin bu tarihten itibaren yeniden 900'lere inmesi... Haziran 2020 ile Kasım 2020 arasında 900-1500 bandında gidip gelen günlük iyileşenlerin rekor artışla 30 binlere ulaşması ise, 2020 Aralık sonunu bulmuştu.