1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, 23 Nisan etkinlik programını açıkladı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, "çocukların iyi olma hali ve mutluluğu" temasıyla düzenlenen etkinlikler, yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılacağı çevrim içi düzenlenecek "veliler buluşması" ile başlayacak
 20 Nisan 2021 15:19
+Aa- Yazdır
MEB, 23 Nisan etkinlik programını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, "önceliğin çocukların iyi olma hali ve mutluluğu olduğu" parolasıyla bir dizi etkinlik planladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, salgın koşullarının çocukları arkadaşlarından ve sosyal hayattan uzak kalmaya mecbur bıraktığı bu yıl, Milli Eğitim Bakanlığı haftanın temasını, "çocukların iyi olma hali ve mutluluğu" olarak belirledi ve "23 Nisan Mutlu Olsun" denilerek, kutlamalar için bir dizi etkinlik hazırlandı.

- Bakan Selçuk, Telegram hesabından duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kutlama haftasına yönelik yol haritasını, hafta başında Telegram hesabından paylaştığı, "Her hafta onların ama bu hafta en çok çocuklarımızın haftası... 23 Nisan haftasında anne babalar ve öğretmenler olarak, çocuklarımıza mutlu anlar hediye edelim istiyoruz. Böyle bir zamanda gülümsemek ve gülümsetmek çok değerli. Bayramınız mutlu olsun çocuklarım." mesajıyla duyurdu.

Etkinlikler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çocuk Gelişimi ve Erken Çocukluk Eğitimcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul ile Bilim Kurulu üyesi Çocuk Hekimi Prof. Dr. Ateş Kara'nın yarın saat 10.00'da velilerle çevrim içi buluşması ile başlayacak.

"Küresel Salgın Döneminde Çocukların Ruh ve Beden Sağlığı" konulu çevrim içi toplantı, Milli Eğitim Bakanlığı Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Programda iki değerli bilim insanı ile birlikte anne babaların sorularını yanıtlayacaklarını belirten Bakan Selçuk, ilgi duyan herkesi ekran başına davet etti.

Bakan Selçuk, yarın ayrıca mesafe ve hijyen kurallarını dikkate alarak Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde yaşayan öğrencilerle açık hava söyleşisinde buluşacak. Öğrencilerin sosyal ve duygusal durumları söyleşinin ana temasını oluşturacak.

- Mardin Masal Evi'ni açacak

Etkinlikler kapsamında, 22 Nisan 2021 Perşembe günü Mardin'e gidecek olan Bakan Selçuk, bayramın sahibi çocuklar ile bisiklete binecek ve açık havada vakit geçirecek. Mardin'de meslektaşları ile de buluşacak olan Bakan Selçuk, Mardinli çocuklara armağanı Mardin Masal Evi'ni açacak.

Selçuk, 23 Nisan Cuma günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, tüm çocukları temsilen Anıtkabir'i ziyaret edecek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Selçuk, ardından 81 ilden öğrencilerin katıldığı çevrim içi bir programda çocuklarla sohbet edecek.

Bakan Ziya Selçuk, 23 Nisan günü Ankara Masal Evi'nin açılış törenine de katılacak.

23 Nisan günü TRT EBA kanalları da bayram coşkusunun ekran karşısında yaşanabileceği özel bir programla yayında olacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MEB, 4. sınıf öğrencileri için çalışma fasiküllerinin yeni ünitelerini yayınladı
20 Nisan 2021 11:31		 Bakan Ziya Selçuk'tan 23 Nisan paylaşımı
19 Nisan 2021 17:26
'Uzaktan eğitimi başarılı biçimde yürüttüğümüzü söyleyebilirim'
17 Nisan 2021 12:52		 'Kurslarımızla Köylerdeyiz' projesiyle 57 binden fazla kursiyere ulaştık'
16 Nisan 2021 14:10
MEB, köylerde kurs açtı. 1 ayda 57 bin kursiyere eğitim verdi
16 Nisan 2021 13:47		 Ortaokul öğrencileri için hazırlanan çalışma fasiküllerinin 6. üniteleri yayımlandı
16 Nisan 2021 11:58
MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden sınav uygulamasına dair yazı
15 Nisan 2021 18:50		 62 ilde 42 bin 873 öğrenciye daha tablet gönderildi
15 Nisan 2021 17:32
'Yasa dışı bahis oynayan' müdür görevden alındı
15 Nisan 2021 16:22		 MEB'e, KDK tavsiye kararlarına uyduğu için plaket verildi
15 Nisan 2021 14:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:28 - Bingöl Belediyesi'nden 'gri pasaport' açıklaması16:22 - Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi16:17 - Meslek Lisesinde salgının başından bu yana maske ve dezenfektan üretimi durmadı16:13 - Adalet Bakanlığı hukuk tarihine ışık tutacak 3 kitap yayımladı16:06 - 56 yaşındaki okul müdürü koronavirüse yenik düştü16:03 - Bugün karantina uygulaması başlatılan yerleşim yerleri
16:02 - 'Ağız sağlığı kötü olanlar, Kovid-19'u daha şiddetli geçiriyor'16:00 - AB ile ABD arasında 'aşı sertifikası' görüşmeleri yapılıyor15:57 - Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü15:51 - Zeynep'i 37 bıçak darbesiyle öldüren boksöre müebbet15:48 - Batman'da sağlık çalışanlarına saldırı: Hemşirenin parmaklarını kırdılar15:34 - Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı
15:25 - 1. doz aşını olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı koronaya yakalandı15:23 - Hazine ve Maliye Bakanlığı 9,1 milyar lira borçlandı15:21 - Şiddet mağduru kadınların karakol kapısından döndüğü iddiaları yalanlandı15:19 - MEB, 23 Nisan etkinlik programını açıkladı15:18 - Emekli Subaylar Derneği yöneticileri görevden uzaklaştırıldı
15:15 - Türbedeki görüntüleri tepki çeken şüpheliye adli kontrol
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı? İşte ilk sonuçlar
Dikiz aynası öldürdü
Tam kapanmadan kurtaracak gelişme: Geri dönüş başladı
Polis memurunun silahı evinden çalındı, ceza aldı, Danıştay iptal etti
Türbedeki görüntüleri tepki çeken şüpheliye adli kontrol
Kayıp atlar MHP'de istifa getirdi
AYM, başvuruyu kötüye kullanan memura 1000 TL ceza verdi
55 yaş üzerine aşı başladı, hastanelerde kuyruk oluştu
Avukat ve kamu görevlileri dahil 106 'arsa avcısı'na operasyon
Gri pasaport soruşturması... 'Bizi tek kelimeyle yediler'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bakkal defteri 5
Meci 3
flight of the bumblebee 1
kitap 1
takdir etmek 2
poligon 2
türkiye zeka vakfı 3
Oynadım seninle 3
çilek 4
İspanya yapımı filmler 1
SON İLANLAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi 100 itfaye eri alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam