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1. doz aşını olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı koronaya yakalandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugün yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
 20 Nisan 2021 15:25
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1. doz aşını olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı koronaya yakalandı

Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaşım yapan Aktaş, evde karantinada olduğunu belirtti.

Aktaş 1 Mart'ta Bursa Şehir Hastanesi'nde kovid-19 aşısı olmuştu.

Aktaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim, bugün yaptırdığım COVİD-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ederim. Temasta olduğum kişilerin tedbir almasını rica ediyorum. Sağlıklı günler dilerim" dedi.

Anadolu Ajansı
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