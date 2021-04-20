1. doz aşını olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı koronaya yakalandı
|20 Nisan 2021 15:25
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Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaşım yapan Aktaş, evde karantinada olduğunu belirtti.
Aktaş 1 Mart'ta Bursa Şehir Hastanesi'nde kovid-19 aşısı olmuştu.
Aktaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Değerli hemşehrilerim, bugün yaptırdığım COVİD-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ederim. Temasta olduğum kişilerin tedbir almasını rica ediyorum. Sağlıklı günler dilerim" dedi.
Değerli Hemşehrilerim,Alinur AKTAŞ (@Alinuraktas70) April 20, 2021
Bugün yaptırdığım COVİD-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ederim. Temasta olduğum kişilerin tedbir almasını rica ediyorum. Sağlıklı günler dilerim.
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