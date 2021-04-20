Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı
|20 Nisan 2021 15:34
|+Aa- Yazdır
Hüsnü Bayramoğlu'nun oğlu Hıfzı Bayramoğlu ve yakınları, Eyüpsultan Camisi'nde cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.
Cenaze namazına Bayramoğlu'nun yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile sevenleri ve talebeleri katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kılınan cenaze namazının ardından dua edip, tezkiye konuşması gerçekleştirdi.
Bayramoğlu'nun tabutu, cami avlusundan binlerce kişinin omzunda cenaze aracına taşındı, bazı vatandaşlar bu sırada teşrik tekbiri getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tabuta omuz verdi.
Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesi Bediüzzaman Said Nursi'nin diğer talebelerinin de bulunduğu Eyüpsultan Kabristanına defnedildi.
- Vasiyeti okundu
Dr. Mehmet Rıza Derindağ cenaze namazında, Hüsnü Bayramoğlu'nun vasiyetini okudu.
Bayramoğlu'nun vasiyetinde, İslami çalışmalara devam edilmesi vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevcut hükümetin vatan, millet, İslamiyet hizmetlerinde teşvik edilmesi ve desteklenmesi çağrısında bulunuldu.
Vasiyette, anarşi, kargaşa ve kaosa meydan verecek fikirlere karşı müminlerin ikaz ve irşat edilmesi de istendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|56 yaşındaki okul müdürü koronavirüse yenik düştü
20 Nisan 2021 16:06
|'Ağız sağlığı kötü olanlar, Kovid-19'u daha şiddetli geçiriyor'
20 Nisan 2021 16:02
|Koronadan iyileşen sayısında da rekor kırıldı
20 Nisan 2021 15:10
|Bakan Koca paylaştı: Vaka sayıları en çok artan ve azalan iller
20 Nisan 2021 14:25
|Yerli aşıda Faz-2'nin ilk sonuçları: Yan etkileri neler?
20 Nisan 2021 13:56
|'İklim değişikliğine dur demek için hep birlikte mücadele etmeliyiz'
20 Nisan 2021 13:10
|İstanbul'un ardından Ankara piki geliyor
20 Nisan 2021 12:40
|Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
20 Nisan 2021 12:24
|Türk bilim insanı rüzgar enerjisinde verimliliği hesaplayan yeni bir yöntem geliştirdi
20 Nisan 2021 11:29
|'Koronavirüs ile mücadelede panik havası gerekiyor'
20 Nisan 2021 11:22