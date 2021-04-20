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Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi, öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Cinayet şüphelisi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
 20 Nisan 2021 15:57
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Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sıralarında 8789 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aynı apartmanda oturan Ahmet Y. (62) ile kardeşi Agah Y. (54) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Agah Y., evde bulunan pompalı tüfeğini alarak ağabeyine ateş açtı. Ahmet Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Y.'nin cansız bedeni olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Agah Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi için emniyete götürüldü. Ağabey ile kardeşin sık sık kavga ettikleri, dün gece de gürültü yüzünden tartıştıkları öne sürüldü.

Olay ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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