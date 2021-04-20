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56 yaşındaki okul müdürü koronavirüse yenik düştü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Naciye Nurettin Taktak İlköğretim Okul Müdürü İzzet Koçak 56 yaşında yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
 20 Nisan 2021 16:06
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56 yaşındaki okul müdürü koronavirüse yenik düştü

Krona virüse yakalanan Koçak, Bolvadin Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Koçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koçak'ın cenazesi bugün Bolvadin ilçe mezarlığında toprağa verildi. Koçak'ın yaklaşık 3 haftadan bu yana korona virüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

Koçak'ın ölümü Bolvadin eğitim camiasını yasa boğdu.
İhlas Haber Ajansı
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