1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meslek Lisesinde salgının başından bu yana maske ve dezenfektan üretimi durmadı

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Altıok: "Okulumuz Kovid-19 sürecinde birçok alanda üretim yaptı. Özellikle kimya bölümünde koronavirüs ile mücadele kapsamındaki ürünlerimiz kamu kurumları, özel sektör ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu"
 20 Nisan 2021 16:17
+Aa- Yazdır
Meslek Lisesinde salgının başından bu yana maske ve dezenfektan üretimi durmadı

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin başından itibaren maske ve dezenfektan üretmeye devam etti.

Salgının başladığı 2020 yılı mart ayında kolları sıvayan okulun idarecileri ve öğretmenleri, öğrencileriyle el ele vererek Kırşehir halkı için seferber oldu.

Kovid-19 tedbirlerine de uyarak gece gündüz demeden çalışan öğretmen ve öğrenciler, 13 ayda 1 milyon 850 bin adet maske ve 245 ton dezenfektan üretti.

Başta kamu kurumları olmak üzere fabrikalar ve vatandaşların maske ve dezenfektan ihtiyacını karşılamak için okulda mesai devam ediyor.

Okulun müdürü Turan Altıok, AA muhabirine, 76 yıldır hizmet veren okullarında 9 farklı alanda hem öğrenci yetiştirdiklerini hem de üretime katkı yaptıklarını söyledi.

Kimya bölümünde 12 öğrenci ve 5 öğretmenle Kovid-19 sürecine başından beri katkı vermeye çalıştıklarını vurgulayan Altıok, "Okulumuz Kovid-19 sürecinde birçok alanda üretim yaptı. Özellikle kimya bölümünde koronavirüs ile mücadele kapsamındaki ürünlerimiz kamu kurumları, özel sektör ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Meslek lisesi UV ışınla hava temizleme cihazı üretti
16 Nisan 2021 17:49		 Öğrenciler, hem meslek öğreniyor, hem kazanç sağlıyor
15 Nisan 2021 19:15
Öğrenciler ürettikleri istiridye mantarlarının hasadına başladı
13 Nisan 2021 21:44		 Bu okul hem üretiyor, hem öğretiyor, hem de kazandırıyor
13 Nisan 2021 21:37
Okul bahçesinde tavuk kümesi
13 Nisan 2021 16:19		 TÜBİTAK yarışmasında 13 imam hatip lisesi finale yükseldi
11 Nisan 2021 19:21
Lise öğrencileri, koronavirüs test cihazı geliştirdi
08 Nisan 2021 19:22		 Liseliler üretti, 65 yaş üstüne ücretsiz dağıtıldı
06 Nisan 2021 18:53
4 öğretmenin testi pozitif çıkınca yüz yüze eğitime ara verildi
04 Nisan 2021 16:15		 Öğretmenlerde Kovid-19 tespit edilen köy karantinaya alındı
03 Nisan 2021 23:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:28 - Bingöl Belediyesi'nden 'gri pasaport' açıklaması16:22 - Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi16:17 - Meslek Lisesinde salgının başından bu yana maske ve dezenfektan üretimi durmadı16:13 - Adalet Bakanlığı hukuk tarihine ışık tutacak 3 kitap yayımladı16:06 - 56 yaşındaki okul müdürü koronavirüse yenik düştü16:03 - Bugün karantina uygulaması başlatılan yerleşim yerleri
16:02 - 'Ağız sağlığı kötü olanlar, Kovid-19'u daha şiddetli geçiriyor'16:00 - AB ile ABD arasında 'aşı sertifikası' görüşmeleri yapılıyor15:57 - Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü15:51 - Zeynep'i 37 bıçak darbesiyle öldüren boksöre müebbet15:48 - Batman'da sağlık çalışanlarına saldırı: Hemşirenin parmaklarını kırdılar15:34 - Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı
15:25 - 1. doz aşını olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı koronaya yakalandı15:23 - Hazine ve Maliye Bakanlığı 9,1 milyar lira borçlandı15:21 - Şiddet mağduru kadınların karakol kapısından döndüğü iddiaları yalanlandı15:19 - MEB, 23 Nisan etkinlik programını açıkladı15:18 - Emekli Subaylar Derneği yöneticileri görevden uzaklaştırıldı
15:15 - Türbedeki görüntüleri tepki çeken şüpheliye adli kontrol
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı? İşte ilk sonuçlar
Dikiz aynası öldürdü
Tam kapanmadan kurtaracak gelişme: Geri dönüş başladı
Polis memurunun silahı evinden çalındı, ceza aldı, Danıştay iptal etti
Türbedeki görüntüleri tepki çeken şüpheliye adli kontrol
Kayıp atlar MHP'de istifa getirdi
AYM, başvuruyu kötüye kullanan memura 1000 TL ceza verdi
55 yaş üzerine aşı başladı, hastanelerde kuyruk oluştu
Avukat ve kamu görevlileri dahil 106 'arsa avcısı'na operasyon
Gri pasaport soruşturması... 'Bizi tek kelimeyle yediler'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hibiskus çayı 2
pazar filesi 2
avrupa süper ligi 3
kendini şımartmak 3
rol model 2
Kendine iyi bak 2
Meci 3
kağıttan kaplan 2
kronik hastalık 3
timsahlarla dolu bir havuza düşme hissi 4
SON İLANLAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi 100 itfaye eri alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam