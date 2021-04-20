Şişli Belediyesine ait araçlar seçim için HDP'ye tahsis edilmiş
|20 Nisan 2021 16:43
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Şişli Belediyesine ait araçların HDP tarafından seçim çalışmalarında kullanıldığı ortaya çıktı.
Şişli Belediyesi'nin eski bir çalışanı savcılığa ihbarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma için İçişleri Bakanlığından izin istendi. O dönem Belediye Başkanı olan Hayri İnönü, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Murat Dündar ve Fen İşleri Müdürü Osman Çolak için izin verildi.
Soruşturmada ismi geçenler itiraz hakkını kullandı. Danıştay, Hayri İnönü'nün itirazını kabul etti, diğer 3 kişinin itirazı ise reddedildi.
Kanuna aykırı ihale
Başlatılan soruşturmada, kanununa aykırı şekilde ihaleyle alınan araçların kira ödemesinin de yine kanuna aykırı yapıldığına yer verildi.
İhalenin yapıldığını gösterir bilgilerin de Elektronik Kamu Alımları Platformu kayıtlarında bulunulamadığı belirtildi. Soruşturmada benzer başka usulsüzlükler de tespit edildi.
2 yıla kadar hapis istemi
Farklı bir ihale ile alınan 2 tır ile 5 kamyonun da amacı dışında kullanıldığı bilgisi dosyaya girdi. Görevi kötüye kullanmakla suçlanan 3 isim hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.
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