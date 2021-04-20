AK Parti'den Meclis'e Mısır teklifi
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz."
|20 Nisan 2021 16:54
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