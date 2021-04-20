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Belediye korona vakaları nedeniyle karantinaya alındı

Kahramanmaraş'ın Nurhak Belediyesi, koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün karantinaya alındı. Belediye Başkanı İlhami Bozan, bu sürede belediyenin çevrim içi hizmet vereceğini söyledi.
 20 Nisan 2021 16:58
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Belediye korona vakaları nedeniyle karantinaya alındı

Nurhak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, dün akşam Kaymakam Yasin Akgül başkanlığında olağanüstü toplandı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, Nurhak Belediye Başkanlığı binasının 29 Nisan'a kadar 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.
DHA
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