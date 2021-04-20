Belediye korona vakaları nedeniyle karantinaya alındı
Kahramanmaraş'ın Nurhak Belediyesi, koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün karantinaya alındı. Belediye Başkanı İlhami Bozan, bu sürede belediyenin çevrim içi hizmet vereceğini söyledi.
|20 Nisan 2021 16:58
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