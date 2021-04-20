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TFF'den maçlara iftar ayarı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 37, 38 ve 39. haftalarda, TFF 1. Lig'de ise 32. haftada iftar saatine denk gelen maçların başlama saatlerini değiştirdi.
 20 Nisan 2021 17:05
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TFF'den maçlara iftar ayarı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de daha önce 19.00'da başlayacağı açıklanan müsabakaların saatlerinde değişikliğe gitti. Federasyonun yeni kararına göre; Süper Lig'de 37, 38, 39. haftalarda, TFF 1. Lig'de ise 32. haftada oynanacak 19.00 seansı mücadelelerinin başlama saatleri 20.30'a alındı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de daha önce oruçlu futbolcuların maçlarda iftar yaptığı görüntüler gündeme düşmüştü.
İhlas Haber Ajansı
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