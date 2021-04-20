Vaka artışının en çok olduğu ilde test kuyruğu
Düzce'de, 100 binde 354,83 olan vaka sayısı 521,38'e yükselirken, 166,55'lik oran ile vaka artışının en çok olduğu il oldu. Vaka sayısındaki artışa rağmen sokaklardaki kalabalık, test yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk ise dikkat çekti.
|20 Nisan 2021 17:08
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vaka sayısı en çok artan iller arasında Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova'yı açıkladı. Düzce'de, 3-9 Nisan'da 354,83 olan vaka sayısı, 10-16 Nisan'da 521,38'e yükseldi. Düzce, 166,55'lik farkla vaka sayısının en çok arttığı il oldu.
Kentte artan vaka sayılarına rağmen sokaklardaki kalabalık ise dikkat çekti. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne Covid-19 testi yaptırmak için gelenlerin oluşturduğu kuyruğun ise hastane dışına taştığı görüldü. Sosyal mesafeye dikkat edilirken, test yaptırmak isteyenler, sırada bekledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bingöl Belediyesi'nden 'gri pasaport' açıklaması
20 Nisan 2021 16:28
|Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi
20 Nisan 2021 16:22
|1. doz aşını olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı koronaya yakalandı
20 Nisan 2021 15:25
|Koronada rekor kıran ildeki yaşlılar konuştu: Cenderede gibi hissediyoruz
20 Nisan 2021 14:46
|Evrak karışıklığı nedeniyle 'öldü' sanılan Recep Çelik, yaşamını yitirdi
20 Nisan 2021 13:44
|Uşak'ta temel kazılırken hasar gördüğü için boşaltılan iki katlı bina çöktü
20 Nisan 2021 08:12
|Gastronomi kentinde iftarın vazgeçilmezi: Ramazan kahkesi
19 Nisan 2021 20:57
|Torbalı Belediye Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
19 Nisan 2021 18:54
|Ordu'da arıların soktuğu lise öğretmeni hayatını kaybetti
19 Nisan 2021 17:54
|Koronaya yakalandı, önce bebeğini ardından hayatını kaybetti
19 Nisan 2021 17:41