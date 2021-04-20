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Vaka artışının en çok olduğu ilde test kuyruğu

Düzce'de, 100 binde 354,83 olan vaka sayısı 521,38'e yükselirken, 166,55'lik oran ile vaka artışının en çok olduğu il oldu. Vaka sayısındaki artışa rağmen sokaklardaki kalabalık, test yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk ise dikkat çekti.
 20 Nisan 2021 17:08
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Vaka artışının en çok olduğu ilde test kuyruğu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vaka sayısı en çok artan iller arasında Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova'yı açıkladı. Düzce'de, 3-9 Nisan'da 354,83 olan vaka sayısı, 10-16 Nisan'da 521,38'e yükseldi. Düzce, 166,55'lik farkla vaka sayısının en çok arttığı il oldu.

Kentte artan vaka sayılarına rağmen sokaklardaki kalabalık ise dikkat çekti. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne Covid-19 testi yaptırmak için gelenlerin oluşturduğu kuyruğun ise hastane dışına taştığı görüldü. Sosyal mesafeye dikkat edilirken, test yaptırmak isteyenler, sırada bekledi.

DHA
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