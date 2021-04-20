İkinci doz aşı uygulananlara 'aşı kartı' veriliyor
|20 Nisan 2021 17:12
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55-59 yaş aralığı için aşı randevuları açıldı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ya da Alo 182 hattı üzerinden randevu alanlar ilk günden hastanelere gitti.
Ankara Şehir Hastanesi'nde ilk günden bütün randevular doldu. 4 bin 500 kişi başvuru yaptı.
İki doz yaptıranlara "aşı kartı"
İki doz aşı uygulananlara e-Nabız sistemi üzerinden aşı kartı veriliyor. Kartlar kişiye özel hazırlanıyor.
Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Garibe Adıgüzel, "Yapılan her aşının kişiye özel bir barkodu var. Hangi tarihte hangi seri numaralı aşı olduğunu görebilir, İngilizcesi ve Türkçesi de var e-nabızdan alabilirler" dedi.
Aşı kartı, aşı pasaportu olarak da kullanılacak. Türk vatandaşları gerekirse o belgeyle seyahat edebilecek.
Aşılamada 20 milyon doz aşıldı
Son 3 ayda 20 milyondan fazla kişiye aşı uygulandı. Birinci doz aşı uygulananların sayısı 12 milyonu geçti. İkinci doz aşı yapılanlar ise yaklaşık 8 milyon.
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