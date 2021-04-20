1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkinci doz aşı uygulananlara 'aşı kartı' veriliyor

Aşılama sırasının 55 yaş ve üzerine gelmesiyle hastanelerde yoğunluk arttı. Yaklaşık 8 milyon kişiye ikişer doz aşı uygulandı. Aşı olanlara e-Nabız sistemi üzerinden aşı kartı veriliyor. Bu kart aşı pasaportu olarak da kullanılabilecek.
 20 Nisan 2021 17:12
+Aa- Yazdır
İkinci doz aşı uygulananlara 'aşı kartı' veriliyor

55-59 yaş aralığı için aşı randevuları açıldı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ya da Alo 182 hattı üzerinden randevu alanlar ilk günden hastanelere gitti.

Ankara Şehir Hastanesi'nde ilk günden bütün randevular doldu. 4 bin 500 kişi başvuru yaptı.

İki doz yaptıranlara "aşı kartı"

İki doz aşı uygulananlara e-Nabız sistemi üzerinden aşı kartı veriliyor. Kartlar kişiye özel hazırlanıyor.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Garibe Adıgüzel, "Yapılan her aşının kişiye özel bir barkodu var. Hangi tarihte hangi seri numaralı aşı olduğunu görebilir, İngilizcesi ve Türkçesi de var e-nabızdan alabilirler" dedi.

Aşı kartı, aşı pasaportu olarak da kullanılacak. Türk vatandaşları gerekirse o belgeyle seyahat edebilecek.

Aşılamada 20 milyon doz aşıldı

Son 3 ayda 20 milyondan fazla kişiye aşı uygulandı. Birinci doz aşı uygulananların sayısı 12 milyonu geçti. İkinci doz aşı yapılanlar ise yaklaşık 8 milyon.

TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sinop'ta Kur'an kurslarına yüz yüze eğitim kısıtlaması
20 Nisan 2021 17:49		 Belediye korona vakaları nedeniyle karantinaya alındı
20 Nisan 2021 16:58
Dört ilden yeni karantina haberleri geldi
20 Nisan 2021 16:38		 Adalet Bakanlığı hukuk tarihine ışık tutacak 3 kitap yayımladı
20 Nisan 2021 16:13
Hazine ve Maliye Bakanlığı 9,1 milyar lira borçlandı
20 Nisan 2021 15:23		 Şiddet mağduru kadınların karakol kapısından döndüğü iddiaları yalanlandı
20 Nisan 2021 15:21
Emekli Subaylar Derneği yöneticileri görevden uzaklaştırıldı
20 Nisan 2021 15:18		 Adalet Bakanlığınca yayımlanan idari izin Genelgesi
20 Nisan 2021 14:55
'Bakan Pekcan'ın şirketi Bakanlığa dezenfektan sattı' iddialarına açıklama
20 Nisan 2021 14:34		 Anayasa Mahkemesi kuruluş yıldönümü töreni ertelendi
20 Nisan 2021 14:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:52 - Yoğun bakımlardaki doluluk sağlık çalışanlarının yükünü artırdı17:49 - Sinop'ta Kur'an kurslarına yüz yüze eğitim kısıtlaması17:46 - Gram altın 460 TL'yi geçti17:37 - Dolar günü 8,10 TL'nin üzerinde tamamladı17:33 - 'Millet bahçeleri korona ile mücadelenin önemli bir bileşeni'17:28 - FETÖ'den gözaltına alınan astsubaya adli kontrol
17:17 - TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı: 1 ölü, 2 yaralı17:12 - İkinci doz aşı uygulananlara 'aşı kartı' veriliyor17:08 - Vaka artışının en çok olduğu ilde test kuyruğu17:05 - TFF'den maçlara iftar ayarı16:58 - Belediye korona vakaları nedeniyle karantinaya alındı16:54 - AK Parti'den Meclis'e Mısır teklifi
16:46 - Kılıçdaroğlu: Soruları sorduk, bizi tatmin eden cevap yok16:43 - Şişli Belediyesine ait araçlar seçim için HDP'ye tahsis edilmiş16:41 - TSK'nın E-7T HİK uçağı, ilk defa farklı NATO ülkesi hava sahasında16:38 - Dört ilden yeni karantina haberleri geldi16:28 - Bingöl Belediyesi'nden 'gri pasaport' açıklaması
16:22 - Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı? İşte ilk sonuçlar
Dikiz aynası öldürdü
Tam kapanmadan kurtaracak gelişme: Geri dönüş başladı
Polis memurunun silahı evinden çalındı, ceza aldı, Danıştay iptal etti
Türbedeki görüntüleri tepki çeken şüpheliye adli kontrol
Kayıp atlar MHP'de istifa getirdi
AYM, başvuruyu kötüye kullanan memura 1000 TL ceza verdi
55 yaş üzerine aşı başladı, hastanelerde kuyruk oluştu
Avukat ve kamu görevlileri dahil 106 'arsa avcısı'na operasyon
Gri pasaport soruşturması... 'Bizi tek kelimeyle yediler'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeşil yapraklı sebzeler 1
romantik 1
impuls 2
kitap 1
Pembe fil 1
sürücüsüz otomobil 4
depresyon 5
narval 2
youtube 2
atarlı apartman görevlisi 3
SON İLANLAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi 100 itfaye eri alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam