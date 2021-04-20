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TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da, kontrolden çıkan TIR'ın üzerine devrildiği, seyir halindeki otomobilin sürücüsü Selahattin Sevimli (38), hayatını kaybetti. TIR'daki 2 kişi de yaralanırken, kaza sonrası otomobilde yangın başladı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kaza yeri, dronla havadan görüntülenirken, bazı kişilerin inşaat halindeki 3 katlı binaya çıkıp, bölgedeki çalışmaları izlemesi dikkat çekti.
 20 Nisan 2021 17:17
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Kaza, saat 13.30 sıralarında, Orhangazi ilçesi Yeniköy kavşağında meydana geldi. Yakup Işık'ın (38) kullandığı 16 AHV 969 plakalı, sunta yüklü TIR, Selahattin Sevimli yönetimindeki 10 SB 690 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Seyir halindeki otomobil, kazanın ardından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada, Yakup Işık ile TIR'da bulunan Sadık Karahasan (57) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TIR'ın dorsesinin altında kalan otomobil ise vinçle çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Selahattin Sevimli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sevimli'nin cesedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Sevimli'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAZA YERİ, DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza nedeniyle Bursa-Yalova kara yolu, bir süre trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyruğu, dronla havadan görüntülendi. Çevredeki bazı kişilerin de inşaat halindeki 3 katlı binaya çıkıp, bölgedeki çalışmaları izlemesi dikkat çekti. TIR ve otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından kara yolu, 1,5 saat sonra trafiğe yeniden açıldı.

TIR'IN DEVRİLME ANI KAMERADA

Bursa'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada kontrolden çıkan TIR'ın devrildiği an, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere TIR'ın devrilmesi, kazayı gören esnaf Metin Çakmak'ın tepkisi ve çevredekilerin kaza yapan araçlara doğru koştuğu anlar yer aldı. Kazayı anlatan Çakmak, "Önce başka bir araca çarptı. Sonra devrildi. Birden yanmaya başladı. İtfaiye gelene kadar biz müdahale ettik. Maalesef bu üzücü olay oldu" dedi.
DHA
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