'Millet bahçeleri korona ile mücadelenin önemli bir bileşeni'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, millet bahçeleri, ekolojik koridorlar, yeşil yürüyüş ve bisiklet yollarının; iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ve Kovid-19 salgını ile mücadelenin en önemli bileşenleri olduğunu bildirdi.

Bakan Kurum, Sincan Belören Millet Bahçesi'nde "Millet Bahçeleri İlk Fidanla Buluşuyor" etkinliğine katıldı. Kurum, konuşmasında, ramazanın huzur ve bereket getirmesini ve Belören Millet Bahçesi'nin Sincanlılara hayırlı olması diledi.

Mevcuttaki 50 dönüm bahçenin 4 katı büyüklüğündeki bir alanı daha eklemek suretiyle Sincan'a kazandıracaklarını belirten Kurum, birçok ünitesi ile yürüyüş ve bisiklet yolları bölgeye hizmet edecek millet bahçesinin gelecek yıl teslim edileceğini bildirdi.

Kurum, Bakanlık olarak insanın gönlünde, ruhunda ve aklında, huzur, güven, kardeşlik sevgi uyandıran şehirler için "gece gündüz" demeden 81 ilde çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"İnsanlık aleminin mücadele ettiği iki önemli meselemiz var. Hepimizin bildiği gibi birincisi Kovid-19 salgını diğeri de iklim değişikliği. İşte aslına bakarsanız bugün yapmış olduğumuz bu projelerimiz, bizim millet bahçelerimiz, ekolojik koridorlarımız, genişlettiğimiz korunan alanlarımız, yeşil yürüyüş yollarımız ve bisiklet yollarımız; iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ve yine Kovid-19 salgını ile mücadelemizin en önemli bileşenleridir."

- "Şehrin ekonomisine katkı sağlamasını amaçlıyoruz"

Milletin nefes alacağı geniş yeşil alanlara her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Kurum şöyle devam etti:

"Tam bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2017 yılında açıklamış olduğu '81 ilimize millet bahçesi' hedefi ile vatandaşlarımızın doğal, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeşil alanlar, millet bahçeleri kazandırma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bahçelerimizin içinde yer alan tüm donatıları salgın hastalıkların yayılmasını engelleyen genişliklerde tasarlıyoruz. Bunu da şehirlerimizin doğal dokusuna uygun, çevreye ve insana uyumlu bir anlayışla yapmaya gayret gösteriyoruz. Millet bahçelerinin bulundukları şehrin ekonomisine maksimum katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Bu amaçla yüzlerce gencimizi millet bahçelerimizin planlama, tasarım ve uygulama sürecinde istihdam ediyoruz."

Kurum, Sincan'daki bu projenin Ankara'daki yeşil alan miktarını artıracağına da işaret etti.

81 ildeki projelerin 53 milyon metrekareye ulaştığını ve 303 millet bahçesi yaptıklarını aktaran Kurum, "57 millet bahçemizi tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk. 246 millet bahçesini de inşallah en kısa sürede tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bugün sadece Sincan'da değil, Ankara'mızın 15 ilçesine toplamda 4 milyon metrekare büyüklüğünde 19 millet bahçesi kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, Atatürk Kültür Merkezi'nin bulunduğu yerdeki millet bahçesi çalışmalarının sürdüğünü ve ilk etabının tamamlanmak üzere olduğunu, bahçeyi haziranda hizmete açacaklarını bildirdi.

"Hergelen Meydanı", Gençlik Parkı, 19 Mayıs Stadyumu, Atatürk Kültür Merkezi'ni diğer tarafta Atatürk Orman Çiftliğini içine alan yeşil bir koridoru Ankaralı vatandaşlara kazandıracaklarını söyleyen Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkentimize değer katacak bir diğer millet bahçemizin de Kanal Ankara projesinin bir kısmı olan İmrahor'da yaptığımız ve bu proje ile birlikte Eymir'i İmrahor'a bağlayacak adımların ilk etabını attığımız 193 bin metrekarelik İmrahor Millet Bahçemizin de çalışmaları devam ediyor. İnşallah üç ay içerisinde tamamlayıp Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Bu millet bahçemize baktığınızda lokasyon olarak çok önemli bir noktada ve bu bahçelerle birlikte inşallah Ankara'mız çok daha yeşil bir Ankara olacaktır. Gölbaşı'nda gölün tamamını bisiklet yoluyla dolaşacağımız, yürüyüş yolunun olacağı bir projemizi de İller Bankası Genel Müdürlüğümüz yürütüyor. İlk etabını tamamladık, 2022 yılında da Gölbaşı'nın tamamını gölün etrafını, yürüyerek bisikletle gezebileceğiniz bu projemizi de Ankara'mıza kazandırmış olacağız. Akyurt'taki millet bahçemizle beraber Kızılcahamam'da, Kahramankazan'da, Çubuk'ta ve Cebeci'deki millet bahçelerinin çalışmaları hızla devam ediyor. Sincan Millet Bahçemizi de 208 bin metrekarelik alanda TOKİ Başkanlığımız eliyle Sincanlı kardeşlerimize kazandırıyoruz."

Kurum, Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle Ankara'da da 21 riskli ve 33 rezerv yapı alanında projelerini sürdürdüklerini bildirdi.

- Açelya Apartmanı'nın yıkımının ardından yapılan çalışmalar

Geçen hafta Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda meydana gelen yangından sonra esnafın yaraların sarmak için harekete geçtiklerini ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının Kasaplar Çarşısı'nı yenileyeceğini anlatan Kurum şöyle devam etti:

"Çankaya'da istinat duvarının çökmesi sebebiyle Açelya Apartmanı'nın olduğu bölgede bir heyelan meydana geldi ve buradan da adeta bir seferberlik anlayışıyla hemen kriz masamızı kurduk, Valiliğimiz koordinasyonunda orada sürekli arkadaşlarımız 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın yarasını sarmak için çalışmaları aynı gün başlattılar. Halen orada gerek taşınma süreci olsun gerek ya kira yardımı olsun, gerek eşya yardımı olsun tüm yardımları yapmak suretiyle bölgedeki 10 binayı da içine alacak ve 11 binada toplam 135 konut 5 ticari üniteden oluşan projeyi gerçekleştirme kararı aldık. İnşallah en yakın zamanda konutlarımızı bitirmek ve vatandaşlarımıza teslim etmek suretiyle projemizi gerçekleştiriyor olacağız."

Kurum, başkentte inşa ettikleri birçok projelerinin olduğunu belirterek 91 bin sosyal konutu bitirdiklerini, vatandaşlara teslim ettiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 50 bin, 100 bin sosyal konut kapsamında 12 bin 500 sosyal konutumuzun da hızla inşası sürmektedir. Birbirinden güzel kamu binalarıyla, sokak sağlıklaştırma projeleri ile cephe yenileme çalışmalarıyla Ankara'mızın çehresine uygun bir şekilde çalışmalarımızı, projelerimizi yapıyor ve Ankara'mızı güzelleştirmeye devam ediyoruz."

- "Yapımına başlanan 303 millet bahçesinin 192'sini TOKİ inşa ediyor"

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise başkentte toplamda 98 bin konut inşa ettiklerini ve Ankara'nın birçok ilçesinde 28 farklı kentsel yenileme projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda son iki yılda Mamak, Sincan, Altındağ, Elmadağ, Akyurt, Bala ve Kızılcahamam'da yeni kentsel dönüşüm projeleri başlattıklarını belirten Bulut, Sincan'da yürüttükleri projelerle ilçeye 16 bin 300 konut kazandırılacağını kaydetti.

Yapımına başlanan 303 millet bahçesinin 192'sini TOKİ'nin inşa ettiğine dikkati çeken Bulut, "Şimdiye kadar 21 millet bahçesini tamamlayıp halkımızın kullanımına sunduk. 70 millet bahçesinin yapımı devam ediyor. 11 millet bahçesi ihale sürecinde, 90 millet bahçesinin de tasarım çalışmaları sürdürülüyor. Ankara'mızın yeşil alan miktarını artırmak için Bakanlığımızın görevlendirmesiyle büyüklüğü yaklaşık 2,3 milyon metrekare olan 12 millet bahçesi yapıyoruz." dedi.

Bulut, Sincan Belören Millet Bahçesi'nin bir yıl içinde bitirileceğini dile getirerek projenin ihale bedelinin ise KDV hariç 40 milyon 820 bin lira olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve beraberindekiler Sincan Belören Millet Bahçesi'ne ilk çam fidanını dikti.

Programa ayrıca Ankara Valisi Vasip Şahin, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve çok sayıda davetli de katıldı.