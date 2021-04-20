Sinop'ta Kur'an kurslarına yüz yüze eğitim kısıtlaması
Sinop Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında ildeki tüm Kur'an kurslarının yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçmesi için karar aldı.
|20 Nisan 2021 17:49
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Alınan kararda, "İlimiz genelinde İl Müftülüğü'ne bağlı tüm yatılı Kur'an kursları ve yüz yüze eğitim veren Kur'an kurslarının 21 Nisan- 16 Mayıs tarihleri arasında eğitim öğretim faaliyetlerini sadece uzaktan eğitim yoluyla sürdürmelerine karar verilmiştir" denildi.
Karara uyulmaması halinde çeşitli yaptırımların uygulanacağı belirtildi.
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