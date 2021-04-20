Yoğun bakımlardaki doluluk sağlık çalışanlarının yükünü artırdı
|20 Nisan 2021 17:52
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İllerdeki ciddi vaka artışları sağlık çalışanlarının yükünü ağırlaştırdı. Vakalar hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranını artırdı.
"Doluluk arttıkça ekiplerin üzerindeki baskı artıyor"
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, konuyla ilgili şunları aktardı:
"Doluluk arttıkça yoğun bakım ekiplerinin üzerindeki baskı, yük artıyor. Tıbbi hizmet kalitemiz belli bir doluluğun üzerinde yüzde 75-80'lerin üzerinde doluluklarda otomatikman azalma riski gösteriyor."
Yoğun bakımlardaki doluluk risk seviyesinde
Son veriler, vaka artışında düşme sürecinin başladığına işaret ediyor. Ancak yoğun bakımlardaki doluluk risk seviyesinde.
Cinel, "Yoğun bakımların genel doluluğu fazla diye diken üzerinde olmamız gereken günleri bir hafta on gün daha yaşayacağız" dedi.
Uzmanlardan "aşı olun" çağrısı
Uzmanlar, özellikle İstanbul için riskin yüksek olduğunu hatırlatıyor. Ek tedbirler bekliyor.
Cinel, ek tedbirlerin en kısa sürede devreye girmesini ve vaka sayılarının da 55-60 binlerden 20 binlere düşmesini beklediğini söyledi.
Sağlık çalışanlarının büyük bir baskı altında kaldığını belirten uzmanlar, vatandaşlardan destek bekliyor. Aşı hakkı gelenlerin bir an önce aşılanması konusunda da uyarıyor.
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