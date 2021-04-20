Karı koca 1 gün arayla koronaya yenik düştü
Osmaniye'de bir çift yakalandıkları Covid-19 nedeniyle 1 gün arayla hayatını kaybetti.
|20 Nisan 2021 18:04
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Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Davut ve Nilüfer Çiftçi, çifti bir süre önce korona virüse yakalanarak Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Korona virüs tedavisi gören ve sağlık durumu kötüye giden Davut Çiftçi dün, eşi Nilüfer Çiftçi bugün hayatını kaybetti.
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