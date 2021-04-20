Salgın sürecindeki en yüksek vefat sayısına ulaşıldı
Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 028 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti.
|20 Nisan 2021 20:29
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Sağlık Bakanlığı 20 Nisan 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 028 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 375 oldu, 55 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'ye yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 3.375 olarak açıklandı.
Test sayısı 44 milyon 409 bin 756'ya ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 384 bin 624, vefat sayısı 36 bin 613, ağır hasta sayısı 3 bin 375 oldu.
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