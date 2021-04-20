İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
|20 Nisan 2021 19:01
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakanlığa çağrılan Büyükelçi Herrström'e, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin terör unsurlarıyla görüşmelerinin ardından, bu kez Savunma Bakanı Peter Hultqvist'in terörist elebaşlarıyla video konferans yoluyla görüşme yapmasının şiddetle kınandığı bildirildi.
Kaynaklar, görüşmede İsveç'in Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG terör örgütünün güdümündeki ayrılıkçı "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve "Suriye Demokratik Konseyi (SDK) ile son dönemde kamuoyuna açık şekilde temaslarını arttırmasından duyulan rahatsızlık dile getirildiğini ve İsveç'in muhatap aldığı şahısların AB tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK mensupları olduğunun hatırlatıldığını aktardı.
Büyükelçi Herrström'e İsveç'in bu tehlikeli siyasetinin sadece Suriye'nin toprak bütünlüğü ile Türkiye'nin güvenliğini hedef alanlara destek olmakla kalmayıp, uluslararası hukuku da açıkça çiğnediği, Türkiye- İsveç ikili ilişkilerine ciddi zarar vermeyi sürdürdüğü iletildi.
Görüşmede, İsveç makamları terör örgütlerine destek vermemeye ve Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü ve kalıcı istikrarı için çaba harcamaya davet edilerek, Türkiye'nin DEAŞ ve PKK terör örgütleriyle mücadelesini arkalarındaki destekçilerinden bağımsız olarak kararlılıkla sürdüreceği mesajının iletildiği belirtildi.
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