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Aşı olmak istemeyen kadını aile hekimi ikna etti

AKSARAY'da koronavirüs aşısı olmakta tereddüt eden Meryem Kılınç (59), geldiği sağlık merkezinde Aile Hekimi Dr. Şenol Atakan tarafından ikna edildi.
 20 Nisan 2021 19:11
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Aşı olmak istemeyen kadını aile hekimi ikna etti

Doktorunun iknası sonucu aşı olan Kılınç, "Bugün aşıya gelirken yolda 3 kez durup düşündüm ve aile hekimime geldim. Girişte tekrar kararımı değiştirdim ve eve gidecektim. Bir yukarı çıkıp görüşeyim dedim. Burada beni doktorum ikna etti ve aşımın ilk dozunu yaptım." dedi. Aşı olmakta kararsız kalan Meryem Kılınç, doktorundan bilgi almak için aile sağlık merkezine gitti. Aynı zamanda Aile Hekimleri Derneği Başkanı olan Dr. Şenol Atakan, Meryem Kılınç'a aşının faydalarını anlattı. Bunun üzerine Kılınç, ilk doz aşısını oldu. Kılınç, şunları söyledi:

"Benim aşı olmaya hiç niyetim yoktu. Bugün aşıya gelirken, yolda 3 kez durup düşündüm ve aile hekimime geldim. Girişte tekrar kararımı değiştirdim ve eve gidecektim. Bir yukarı çıkıp görüşeyim dedim. Burada beni doktorum ikna etti ve aşımın ilk dozunu yaptım. Gelirken çok korkmuştum. Benim 55 yaşındaki komşum da aşı olmuştu. Ben de aşımı oldum ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim.

'VATANDAŞLARIMIZI AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM'

Herkesi aşı olmaya davet eden ve hastanelerde ise 24 saat aşı yapıldığını hatırlatan Dr. Şenol Atakan, "Bu hastanelerdeki aşılar da ziyan olmasın. Bizde aşı olduğu müddetçe aşılama yapıyoruz. Vatandaşlarımız bizden ve hastaneden aşı sırası alıp yaptırabilir. Biz bu dönemde çok fedakarca çalışıyoruz. Aşıları dahi kendimiz günlük il aşı deposundan alıyoruz. Biz aşılama başlamadan tedbir alınsın, dedik ama günlük aşı alıp geldiğimiz oldu. Vaka sayıları kurallara uymamakla alakalı artıyor ve hala maalesef ölümler yaşanıyor. Bunlar bizi çok üzüyor. Sağlık çalışanları 1 yıldır fedakarca çalışıyor "diye konuştu.

'SAĞLIK MERKEZLERİNDE BULAŞ ARTIYOR'

Vatandaşlardan daha duyarlı olunmasını isteyen Dr. Atakan, "Biz aile hekimlerin en büyük özelliği bütün nüfusa dokunabilen bir meslek yapıyoruz. Bilim Kurulu'nda maalesef aile hekimi yok. Şehrimizde birçok hastanın testi pozitif çıkıyor ve bu hastalar aile hekimlerine rapora geliyor. Aile sağlığı merkezine yeni doğan bebekler, kanserli hastalar, bağışıklık sistemi zayıf insanlar ve yaşlılarımız yoğun olarak geliyor. Biz bu dönemde aşılamayı da yoğun yapıyoruz. Buraya test sonucu almaya gelen kişi burada salonda bekliyor. Sonucunu bizden öğrenmek için muayene odasına giriyor. Biz bu vatandaşlarımıza tedbir alamıyoruz. Bu da sağlık merkezlerinde bulaşı arttırıyor. Vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum."

DHA
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