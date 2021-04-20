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Bu merkezde matematik Japon Donguri yöntemi ile öğretiliyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği Matematik Evi projesi ile her yaştan insana farklı metotlar ile matematiği sevdirirken, zor bir ders olarak bilinen matematik, Japon Donguri yöntemi ile eğlenceli ve merak uyandıran bir hal alıyor
 20 Nisan 2021 19:15
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Bu merkezde matematik Japon Donguri yöntemi ile öğretiliyor

Matematik öğrenmenin farklı, kolay ve eğlenceli yolunu Temmuz 2018'den beri Eskişehirlilere hizmet sunan merkezden, şimdiye kadar 4 bin 706 kişi yararlandı. Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve her yaştan insana farklı metotlar ile matematiği sevdirmeyi hedefleyen Matematik Evi'nde eğitimler devam ediyor. Katılımcılar, merkezde matematik öğrenmenin farklı, kolay ve eğlenceli yollarını keşfediyor. Ezbere dayanmayan ve klasik yöntemlerin dışında oyunlarla, katılımcıların hayal güçlerini geliştirirken matematiksel zekalarını da artırmaları hedefleniyor. Resim çizerek matematik öğrenme yolu olan donguri yönteminden somut materyallere, origamiden yapbozlara ve matematiksel oyunlara kadar pek çok metot uygulanan merkez, 2. sınıf öğrencilerinden başlamak üzere herkese hizmet ediyor. Temmuz 2018'de faaliyete geçen merkezde yüz yüze eğitimlerden yararlanan 7-10 yaş arası çocuk sayısı bin 577, pandemi döneminde online eğitimlere katılan 7-10 yaş arası çocuk sayısı bin 250, yüz yüze ve online eğitim alan 10-18 yaş arası öğrenci sayısı bin 678 ve eğitimlere katılan yetişkin sayısı ise 201 oldu. Böylelikle öğretmenler eşliğinde, yüz yüze ya da online şekilde özgün metotlar ile sıkılmadan ve eğlenerek matematik öğrenen kişi sayısı 4 bin 706 ulaştı.

Görsel düşünme becerisi "Donguri" ile gelişiyor

Matematik Evi, "çizerek matematik öğrenme" yolu olarak bilinen Japon Donguri yöntemini de öğrenciler ile buluşturuyor. Merkezde kullanılan farklı metotlardan biri olan Donguri, Akemi Bülbül tarafından hazırlanan ve Tepebaşı Belediyesi tarafından öğrencilere sunulan kitap ile eğlenceli bir matematik serüveni vadediyor. Zor bir ders olarak bilinen matematik, Japon Donguri yöntemi ile eğlenceli ve merak uyandıran bir hal alıyor. Matematik Evi'nde hem çocuklar hem de yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen Japon Donguri yöntemi ile matematik dersleri de yoğun katılım ile sürüyor.

Görme engelliler de öğrenebiliyor

Her yaştan insana matematiği sevdirebilmek için hizmet veren Matematik Evi'nde, görme engelli bireyler de unutulmadı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Braille alfabesi ile hazırlanan "Görme Engelliler İçin Matematik - Sayılar" kitabı, merkeze gelen görme engelli bireylere büyük kolaylık sağlıyor.

"Fırsat eşitliği sağlanması adına örnek"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da hazırlanan kitap ve Matematik Evi hakkında yaptığı değerlendirmesinde, görme engelli öğrencileri Matematik Evi'ne davet etti. Başkan Ataç, "2018 yılında hizmete kazandırdığımız ve Eskişehir'de bir ilk olan Matematik Evi'nde, her yaştan insana farklı metotlar ile matematiği sevdirmeyi hedefledik. Tüm engellere rağmen Tepebaşı Belediyesi'nde her şey mümkün diyoruz. Serinin ilki olan bu kitap, tamamen görme engelli kardeşlerimizin kendi başlarına okuyup anlayabilecekleri şekilde hazırlandı. Başta Prof. Dr. Şahin Koçak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda seslendirme ile de destek sağlandı. Böylece kitabı okurken eş zamanlı olarak seslendirmeleri de dinleyebiliyorlar. Kitap, öğrencilerin daha iyi anlayabilmeleri için ilkokul seviyesinden başlayarak tasarlandı. Görme engelli öğrencilerimiz de kitaptan çok memnun ve matematiği bu kitap sayesinde sevdiklerini ve çok daha rahat anlayabildiklerini dile getiriyorlar. Hem matematiği sevdirmesi hem de eğitimde fırsat eşitliği sağlaması adına örnek olan bu kitabın, kalplerdeki bilim ışığına katkı sağlamasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Tepebaşı Belediyesi'nin yaş sınırlaması olmaksızın tüm vatandaşlara ücretsiz biçimde hizmet veren Matematik Evi, pandemiden dolayı online olarak hizmet veriyor.
İhlas Haber Ajansı
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