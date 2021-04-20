1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Özge ebe, kedisini her yerde omzunda gezdiriyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki ebe Özge Kübra Teymur, 2 aylıkken sahiplendiği kedisi 'Azman'ı bir an olsun yanından ayırmıyor, omzunda gezdiriyor. Kedisi ile bisikletle gezen, dağ ve yayla turlarına çıkıp, yolculuk yapan Teymur, çevresinde 'kedili kız' olarak tanınıyor. Özge Kübra Teymur, nikahında da yanından ayırmadığı kedisini balayına da götürmeyi planlıyor
 20 Nisan 2021 19:18
+Aa- Yazdır
Özge ebe, kedisini her yerde omzunda gezdiriyor

Arhavi Devlet Hastanesi'nde görev yapan ebe Özge Kübra Teymur, 2 aylıkken birkaç günlüğüne bakmak için aldığı kediyi sahiplendi.

DHA'nın haberine göre 'Azman' ismini verdiği kediyi yavruyken bel çantasına koyarak gezdiren Özge Kübra Teymur, kedi büyüdükçe onu omzuna almaya başladı.

Omzunda kedi ile bisiklete binen, dağ ve yayla turlarına çıkıp, yolculuk yapan Teymur, onu bir an olsun yanından ayırmıyor. Fırat Teymur ile dünya evine giren Özge Kübra, düğünde bile kedisini omzundan indirmedi. Rengarenk kıyafetler giydirdiği kedisine gözü gibi bakan Özge Kübra çevresinde 'kedili kız' diye tanınıyor.

'GİDEBİLDİĞİMİZ HER YERE GİDİYORUZ'

Özge Kübra Teymur, kedisinden sadece işe giderken ayrıldığını belirterek, "Azman 2 yıldır benim hayatımda, yavruyken aslında geçici olarak hayatıma girmişti, sonra ayrılamadım. Yavru iken bel çantamda gezdiriyorum, şimdi omuzda geziyor. Biz de gezmeyi çok sevdiğimiz için gidebildiğimiz her yere gidiyoruz" dedi.

'NİKAHTA DA OMZUMDAKİ YERİNİ ALDI'

Kedisinin kıyafetlerinin çok dikkat çektiğini anlatan Özge Kübra Teymur, "Omuzda olması insanların tuhafına gidiyor. Kıyafetlerini çoğunu annem yaptı, birazını ben yaptım. Kıyafetlerini bana uydurarak giydiriyorum. Şimdi yurt dışına bir balayı planımız var. Azmanı burada bırakmayı düşünmüyorum o da bizimle gelecek. Nikahımızda kedimiz de tabii ki vardı. Nikah memuru da biraz tedirgindi kediden ama nikahta da her anımızda yanımızdaydı. Nikah masasında bulunamadı, sandalyeye koyduk. İnsanlar beni 'kedili kız' diye tanıyorlar. Bir yere davet edildiğimde, benim kediyle geleceğimi biliyorlar, ona göre davet ediyorlar" diye konuştu.

'GEZİ PLANLARIMIZ KEDİ ÜZERİNE KURULU'

Eşi Fırat Teymur da "Özge ile tanışmadan önce hayvanları onun kadar sevmiyordum. Eşimin ilgisini gördükten sonra daha fazla sevmeye başladım. Gezi planlarımız, her şeyimiz kedinin üzerine kurulu. Dağlara çıktık, kamp kurduk, her anımıza kedimiz ortak oldu. Eşim işe gittiğinde benimle beraber dükkana geliyor, hiç yalnız bırakmıyoruz. Azman hayatımıza renk katıyor" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Polisler, iftarlık kumanyalarını kağıt toplayıcı kadına verdi
20 Nisan 2021 00:09		 Cadde ve sokaklarını 21 yıldır takım elbiseyle temizliyor
19 Nisan 2021 23:17
Hakim-savcı adayları usta-çırak ilişkisiyle mesleğin inceliklerini öğreniyor
18 Nisan 2021 11:19		 O yazarın çabaları sonuç verdi, TDK tanımı değiştirdi
17 Nisan 2021 15:26
Yangın bekçileri, oruçlarını 'itfaiyeci duası'yla açtı
13 Nisan 2021 22:20		 Komiser yardımcısı milli güreşçi, iş stresini minderde atıyor
11 Nisan 2021 11:40
Polis memuru, meslektaşlarına klarnet çalarak moral veriyor
10 Nisan 2021 23:31		 Kadın polisler suçluların korkulu rüyası oldu
10 Nisan 2021 23:28
Anestezi teknikeri, Burçak bebeğin fotoğrafıyla birinci oldu
10 Nisan 2021 17:32		 Kadın Özel Harekat Timleri! Vatan onlara emanet
10 Nisan 2021 15:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:25 - Ahlat'taki Millet Bahçesi'nde hummalı çalışma sürüyor19:18 - Özge ebe, kedisini her yerde omzunda gezdiriyor19:15 - Bu merkezde matematik Japon Donguri yöntemi ile öğretiliyor19:11 - Aşı olmak istemeyen kadını aile hekimi ikna etti19:10 - Çerkezköy Kapalı Cezaevi kapatıldı19:06 - AK Partili Şamil Tayyar'ın acı günü
19:01 - İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı18:57 - Yeni doğan bebeklere en çok verilen isimler18:53 - Şarkıcı Niran Ünsal koronavirüse yakalandı18:38 - İsveç'e teröre destek tepkisi18:33 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:31 - Beş ilden yeni karantina haberleri geldi
18:28 - İnternet alan adları yönetmeliğinde değişiklik18:20 - Vaka artışında 1'nci sırada olan ilde yeni kararlar18:17 - OYAK, Sagra, Saralle ve Tadelle markalarını satın aldı18:07 - AK Partili Turan: Bu ülkenin tek bir kuruşu Merkez Bankası'nda kaybolmamıştır18:04 - Karı koca 1 gün arayla koronaya yenik düştü
17:52 - Yoğun bakımlardaki doluluk sağlık çalışanlarının yükünü artırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılanan 15 milyon kişiden kaçı koronavirüse yakalandı? İşte ilk sonuçlar
Dikiz aynası öldürdü
Tam kapanmadan kurtaracak gelişme: Geri dönüş başladı
Polis memurunun silahı evinden çalındı, ceza aldı, Danıştay iptal etti
Türbedeki görüntüleri tepki çeken şüpheliye adli kontrol
Kayıp atlar MHP'de istifa getirdi
AYM, başvuruyu kötüye kullanan memura 1000 TL ceza verdi
55 yaş üzerine aşı başladı, hastanelerde kuyruk oluştu
Avukat ve kamu görevlileri dahil 106 'arsa avcısı'na operasyon
Gri pasaport soruşturması... 'Bizi tek kelimeyle yediler'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
timsahlarla dolu bir havuza düşme hissi 3
Gececi 3
Lambader 2
evden çalışmak 6
narval 2
pesimist 1
yüreğe dokunmak 1
bambu 3
işlediği günahın aynısı başkasında görüp o kişiyi eleştirmek 3
biberiye 2
SON İLANLAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi 100 itfaye eri alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam