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Ahlat'taki Millet Bahçesi'nde hummalı çalışma sürüyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 400 bin metrekarede oluşturulan Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor.
 20 Nisan 2021 19:25
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Ahlat'taki Millet Bahçesi'nde hummalı çalışma sürüyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Ahlat Belediyesi'nin ortak yürüttüğü proje kapsamında yapımı süren Millet Bahçesi'nde yeşil alanlar, yürüyüş parkurları, etnospor, güreş, atlı okçuluk ve 50 çadırlık bir alan oluşturuldu.

Çarho mevkisindeki Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi'nin başta Ahlat olmak üzere çevre illerden gelecek insanların nefes alacağı bir mekan haline geleceğini söyledi.

Yaklaşık 400 bin metrekarelik alanın 135 bin metrekarelik kısmının kullanım alanı olarak değerlendirildiğini belirten Kiler, şöyle konuştu:

"Burası 80 bin metre yeşil alan ve 13 kilometre de yürüyüş alanı oluşturulan muhteşem bir yer. Türkiye'nin en büyük ikinci Millet Bahçesi olma özelliği taşıyor. Burada inceleme yaptıktan sonra kendim de bir ağaç diktim. Alanda yaklaşık 1900 yetişmiş ağaç dikilmiş. Ahlat taşıyla kaplanmış 3 köprü inşa edilmiş. Belediye başkanımız gece gündüz demeden burada çalışıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
Anadolu Ajansı
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