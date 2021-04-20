Ahlat'taki Millet Bahçesi'nde hummalı çalışma sürüyor
|20 Nisan 2021 19:25
|+Aa- Yazdır
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Ahlat Belediyesi'nin ortak yürüttüğü proje kapsamında yapımı süren Millet Bahçesi'nde yeşil alanlar, yürüyüş parkurları, etnospor, güreş, atlı okçuluk ve 50 çadırlık bir alan oluşturuldu.
Çarho mevkisindeki Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi'nin başta Ahlat olmak üzere çevre illerden gelecek insanların nefes alacağı bir mekan haline geleceğini söyledi.
Yaklaşık 400 bin metrekarelik alanın 135 bin metrekarelik kısmının kullanım alanı olarak değerlendirildiğini belirten Kiler, şöyle konuştu:
"Burası 80 bin metre yeşil alan ve 13 kilometre de yürüyüş alanı oluşturulan muhteşem bir yer. Türkiye'nin en büyük ikinci Millet Bahçesi olma özelliği taşıyor. Burada inceleme yaptıktan sonra kendim de bir ağaç diktim. Alanda yaklaşık 1900 yetişmiş ağaç dikilmiş. Ahlat taşıyla kaplanmış 3 köprü inşa edilmiş. Belediye başkanımız gece gündüz demeden burada çalışıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem
20 Nisan 2021 20:24
|Karı koca 1 gün arayla koronaya yenik düştü
20 Nisan 2021 18:04
|Vaka artışının en çok olduğu ilde test kuyruğu
20 Nisan 2021 17:08
|Bingöl Belediyesi'nden 'gri pasaport' açıklaması
20 Nisan 2021 16:28
|Kibele heykeli bulunan 2 bin 300 yıllık kaleye taş ocağı tehdidi
20 Nisan 2021 16:22
|1. doz aşını olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı koronaya yakalandı
20 Nisan 2021 15:25
|Koronada rekor kıran ildeki yaşlılar konuştu: Cenderede gibi hissediyoruz
20 Nisan 2021 14:46
|Evrak karışıklığı nedeniyle 'öldü' sanılan Recep Çelik, yaşamını yitirdi
20 Nisan 2021 13:44
|Uşak'ta temel kazılırken hasar gördüğü için boşaltılan iki katlı bina çöktü
20 Nisan 2021 08:12
|Gastronomi kentinde iftarın vazgeçilmezi: Ramazan kahkesi
19 Nisan 2021 20:57