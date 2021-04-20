TBMM Başkanı, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.
|20 Nisan 2021 20:41
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