CHP Genel Merkezi personeli kalp krizi sonucu vefat etti
|20 Nisan 2021 21:00
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'nin iç hizmetler biriminde görevli Gündüz, sırtındaki ağrı nedeniyle arkadaşlarından yardım istedi.
Arkadaşının masaj yapmak istediği sırada yere düşen Gündüz'ün hareketsiz olduğunu gören diğer çalışanlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede parti binasına gelen sağlık ekiplerinin bir saate yakın süren müdahalesi sonuç vermezken, Gündüz'ün kalp krizi sonucu öldüğü açıklandı.
Bir kız çocuğu sahibi Gündüz'ün cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, olayı Twitter üzerinden paylaştığı mesajla duyurdu.
Torun, "Genel Merkez çalışanlarımızdan Engin kardeşimizi kaybettik. Efendi, saygılı duruşunu hiç unutmayacağız. Mekanın cennet olsun kardeşim... Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.
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