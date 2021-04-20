Beşiktaş'a bir çelme de Sivasspor'dan

Beşiktaş, şampiyonluk yolunda çok değerli iki puanı bu kez Sivas'ta bıraktı. Geçen hafta sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Sivasspor deplasmanından da 0-0'la ayrıldı.

Maçın ilk yarısında Sivasspor oyuna ağırlığını koydu. Rakibi kilitleyen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, Beşiktaş'ın kendi yarısahasından çıkmasına izin vermedi. Beşiktaş buna karşın bir kez Larin ile rakip kalede tehlikeli olmaya çalıştı.

İlk yarı golsüz sona ererken; Beşiktaş'ta ilk yarının sonlarında sakatlanan Vincent Aboubakar, 2. yarıya çıkmadı. 49. dakikada sarı kart gören Welinton, cezalı duruma düştü.

Beşiktaş, maçtaki ilk büyük tehlikeli atağını 53. dakikada gerçekleştirdi. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Rosier'in vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.

Beşiktaş oyunun son bölümünde daha atak gözükmesine ve 90+4'te N'Koudou ile tehlikeli gelmesine karşın, aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 72'ye çıkardı. Siyah Beyazlılar ile en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3'e düştü. Sivasspor ise puanını 51'e çıkardı.