Kazdağları'na cam seyir terası

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kazdağları'nın 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonu'na yapılan seyir terasında incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde bölgeye kazandırılan seyir terasıyla bölge turizminin güçlendirilmesi ve dört mevsim boyunca turizm faaliyetleriyle geceleme oranının artırılması hedefleniyor.

'SAĞLIKLI VE UZUN YAŞAM ŞEHRİ'

Başkan Yılmaz, turizmi 12 aya yayacak çalışmalar gerçekleştirdiklerini, seyir terasının da bu kapsamda önemli bir adım olduğunu söyledi. Balıkesir'in konumu, ulaşım olanakları, doğası, yöresel lezzetleri, turizmi, tarihi ve kültürel değerleriyle herkesin beklentisine cevap verebilecek sağlıklı ve uzun yaşam şehri olduğunu belirten Yılmaz "Şehir olarak hepimizin tek bir hedefi var o da Balıkesir'in marka değerini daha yükseğe taşımak. Bunun için kapsamlı güç birlikleri yapıyoruz. Seyir terası bölgedeki turizme hareketlilik getirecek. Burası, ziyaret edenlere Kazdağları'nın muhteşem güzelliklerini sunacak, seyir zevki yüksek güzel bir yer haline geldi. Doğal dokuya uygun bir şekilde inşa edilen bu terasla Kazdağlarımızın zenginliğini ve güzelliğini en iyi şekilde tanıtacağız" dedi.