İletişim Başkanı Altun'dan 'Aylan Kurdi' tepkisi
|20 Nisan 2021 21:23
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İletişim Başkanı Farhrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin fotoğrafıyla ilgili paylaşımına tepki gösterdi. Altun, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur. Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz. Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?"
İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir.Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 20, 2021
Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur.
Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz.
Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?
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