46 ilin gürültü haritası, 17 ilin gürültü eylem planı tamamlandı

Türkiye'nin 'Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'ne göre nüfusu 100 binden fazla olan ve nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 1000 kişinin üzerinde olan şehirleşmiş alanların stratejik gürültü haritalarının hazırlanması gerekiyor. Bu kriterler kapsamındaki 66 ilden 46'sının gürültü haritası hazırlandı. Ağrı, Aksaray, Düzce, Çanakkale, Erzincan, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Şırnak, Siirt, Yalova, Yozgat, Zonguldak olmak üzere 20 ilin gürültü haritasının ise yıl sonuna kadar hazırlanması planlanıyor. Ayrıca Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 49 havalimanının gürültü haritası da hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ulusal ve uluslararası projeler kapsamında hazırlanan gürültü haritalarını onayladı.

17 İLİN GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI TAMAMLANDI

Bakanlığın koordinasyonunda, stratejik gürültü haritası sonuçları göz önünde bulundurularak yürütülen illerin gürültü eylem plan çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda Konya, Bursa, Mersin, Kayseri, Sivas, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Antalya, Bolu, Balıkesir, Tekirdağ, Gaziantep, Eskişehir, Kahramanmaraş, Trabzon ve Sakarya'nın çevresel gürültü eylem planları tamamlandı. İzmir, Ankara ve Denizli'de ise gürültü eylem planı hazırlama çalışmaları hızla devam ederken, Kütahya'da eylem planı hazırlama çalışmalarına başlandı.

60 BİN METREKARE GÜRÜLTÜ BARİYERİ YAPILACAK

Bakanlık teknik gereklilikleri ve başvuru şartlarını sağlayan gürültü bariyeri projelerine de finansal destek sağlıyor. Bakanlık koordinasyonunda sağlanan destek ile Türkiye genelinde toplam 60 bin metrekare gürültü bariyeri kurulacak. Bakanlık tarafından şu ana kadar belediyelere gürültü haritaları kapsamında hayata geçirecekleri, gürültü bariyerleri ile ilgili İLBANK desteği de dahil 24 milyon 170 bin TL yardımda bulunuldu.

İstanbul'da Millet Bahçesi için 5 bin 737 metrekare gürültü bariyeri yapımı ise tamamlandı.

Öte yandan bakanlığın yılın ilk 3 ayında yapılan gürültü denetimlerinde 142 işletmeye 749 bin 440 TL cezai işlem uygulandı.