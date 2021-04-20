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Bakan Pakdemirli: 81 ilde 10 bin ton kuru soğan dağıttık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "81 ilimizde toplam 40 bin ton patates ve 10 bin ton kuru soğanın dağıtımını gerçekleştirdik. Böylece, üreticimizin depolarındaki ürünlerin israf olmasını önleyerek gelecek sezonda üretim yapma isteğini de güçlendirdik" dedi.
 20 Nisan 2021 21:45
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Bakan Pakdemirli, 'Belediyelerde Gıda Bankacılığı Çalıştayı'na video konferans yöntemi ile katıldı. Programa Pakdemirli'nin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Pakdemirli, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar olacağını, Türkiye nüfusunun ise 105 milyonu geçeceği söyledi. 2050'de oluşacak talebi karşılamak için, bugüne göre yüzde 60'lık bir üretim artışı gerekeceğini belirten Pakdemirli, bu artış için de yüzde 15 daha fazla su gerektiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, "Gıda ekosisteminde, adaletsiz bir düzen, kayıp ve israf hüküm sürüyor. Bir yanda gıdalar çöpe atılırken, diğer yanda ise insanların açlık nedeniyle hayatını kaybetme riski var. Dünyada sağlıksız yeme alışkanlıkları nedeniyle sağlığa ayrılan bütçe; yıllık 2 trilyon dolar. Gıda kaybının ekonomik bedeli; gelişmekte olan ülkelerde 310 milyar dolar, gelişmiş ülkelerde ise 680 milyar dolar. İsraf edilen gıdayı üretmek için gerekli ekili alan Çin'in yüzölçümü kadar, yani 9,6 milyon kilometrekaredir. İşte gıda bankacılığı bu sorunların azaltılmasına doğrudan katkı sağlayacak önemli bir mekanizma, önemli bir sistemdir" dedi.

'İSRAFI ÖNLEYECEK ALIŞKANLIKLARIMIZI ÖNE ÇIKARTALIM'

Bakan Pakdemirli, Türkiye'de gıda kayıp ve israfı hakkında bilgi vererek, "Günlük olarak 4,9 milyon ekmek israf ediliyor. Üretilen sebze ve meyvelerin yüzde 50'si kayıp. Hizmet sektöründe; işletme başı yılda 4,2 ton gıda ve 2 bin litre içecek israfı, her yıl çöpe giden 19 milyon ton gıda, bu da yaklaşık 625 bin çöp kamyonunun taşıdığı çöp miktarına denk. Çarpıcı bir rakam vermek isterim. Ülkemizde gıda sektörünün cirosunun yıllık 500 milyar lira olduğu tahmin edilmekte. Yüzde 2 civarında gıdayı çöpe göndermekten vazgeçersek, bunun anlamı 10 milyar lira demek. Bu oranı; yüzde 5 yapmayı başarırsak 25 milyar lira demek. O nedenle ikramı değil, israfı önleyecek alışkanlıklarımızı öne çıkartmamız gerekiyor" diye konuştu.

'ÜRETİCİLERİMİZİN DEPOLARINDAKİ İSRAFI ÖNLEDİK'

Bakan Pakdemirli, ramazan ayının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması amacıyla, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı için görevlendirdiklerini hatırlatarak, "Yeni hasat dönemi öncesi üreticilerimizin ellerindeki ürünlerin israfını önledik ve bu ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıttık. Bu uygulama aslında güzel bir gıda bankacılığı örneğidir. Bugüne kadar 81 ilimizde, toplam 40 bin ton patates ve 10 bin ton kuru soğanın dağıtımını gerçekleştirdik. Böylece, üreticimizin depolarındaki ürünlerin israf olmasını önleyerek gelecek sezonda üretim yapma isteğini de güçlendirdik" ifadesini kullandık.
DHA
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