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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık yüzde 81 arttı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Mart'ta aylık bazda yüzde 71.8 ve yıllık bazda yüzde 81 artışla 130 bin 420 adete yükseldi.
 20 Nisan 2021 21:55
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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık yüzde 81 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Mart'ta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık bazda; minibüste yüzde 117.8, otomobilde yüzde 87.2, motosiklette yüzde 61, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 56.4, kamyonette yüzde 52.7, kamyonda yüzde 47.3, otobüste yüzde 34.2 ve traktörde yüzde 30 arttı.

Mart'ta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda; özel amaçlı taşıtlarda yüzde 183.5, kamyonda yüzde 134.2, kamyonette yüzde 86.6, otomobilde yüzde 84.8, traktörde yüzde 74.7, motosiklette yüzde 67.4 artarken, minibüste yüzde 15.6 ve otobüste yüzde 9.5 azaldı.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 61.3'ünü otomobil, yüzde 15.4'ünü motosiklet, yüzde 13.8'ini kamyonet, yüzde 5.7'sini traktör, yüzde 2.6'sını kamyon, yüzde 0.5'ini minibüs, yüzde 0.4'ünü otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54.4'ünü otomobil, yüzde 16.3'ünü kamyonet, yüzde 14.5'ini motosiklet, yüzde 8.1'ini traktör, yüzde 3.5'ini kamyon, yüzde 2.0'sini minibüs, yüzde 0.9'unu otobüs ve yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13.9'u Fiat, yüzde 11.4'ü Renault, yüzde 11.3'ü Volkswagen, yüzde 9.4'ü Toyota, yüzde 5.9'u Skoda, yüzde 5.7'si Hyundai, yüzde 4.9'u Peugeot, yüzde 4.3'ü Honda, yüzde 3.5'i Dacia, yüzde 3.3'ü Kia, yüzde 3.3'ü Citroen, yüzde 3.1'i Nissan, yüzde 3.0'ü Mercedes-Benz, yüzde 3.0'ü Opel, yüzde 2.7'si Ford, yüzde 2.4'ü BMW, yüzde 2.4'ü Seat, yüzde 2.3'ü Audi, yüzde 1.1'i Volvo, yüzde 0.5'i Land Rover ve yüzde 2.6'sı diğer markalardan oluştu.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 197 bin 236 adet otomobilin yüzde 57.8'i benzin, yüzde 29.6'sı dizel, yüzde 7.3'ü elektrikli veya hibrit olup yüzde 5.3'ü LPG yakıtlıydı.

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 293 bin 727 adet otomobilin ise yüzde 38.2'si dizel, yüzde 36.4'ü LPG, yüzde 24.8'i benzin yakıtlı olup, yüzde 0.4'ü elektrikli veya hibrit, yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.3'tü.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 197 bin 236 adet otomobilin yüzde 30.4'ü 1401-1500, yüzde 26.7'si 1300 ve altı, yüzde 18.5'i 1301-1400, yüzde 17.6'sı 1501-1600, yüzde 5.8'i 1601-2000, yüzde 0.7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 197 bin 236 adet otomobilin yüzde 40.1'i beyaz, yüzde 28.7'si gri, yüzde 10.3'ü mavi, yüzde 7.6'sı kırmızı, yüzde 6.6'sı siyah, yüzde 2.2'si turuncu, yüzde 1.4'ü kahverengi, yüzde 0.6'sı sarı, yüzde 0.4'ü yeşil renkli iken yüzde 2.2'si diğer renklerdeydi.
DHA
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