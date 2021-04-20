1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Muş Ovası'nda çiftçilerin ekim mesaisi başladı

Muşlu çiftçiler, 3 milyon 570 bin dönüm tarım arazisiyle Türkiye'nin önemli ekilebilir alanına sahip Muş Ovası'na ürünlerini ekmeye başladı.
 20 Nisan 2021 22:55
+Aa- Yazdır
Muş Ovası'nda çiftçilerin ekim mesaisi başladı

Kentte havaların ısınmasıyla tarlalara inen çiftçiler, traktörler yardımıyla buğday, şeker pancarı, arpa, buğday, fasulye, yulaf, ayçiçeği ve mısır gibi birçok ürünün tohumlarını toprakla buluşturuyor.

Tarlalarda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere, kentte 2 milyon 800 bin dönümü ova olmak üzere 3 milyon 570 bin dönüm civarında ekilebilir tarım arazisinin bulunduğunu söyledi.

İlkbahar mevsiminin başlamasıyla kimi çiftçinin tohum ektiğini kimisinin gübreleme çalışması yürüttüğünü anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Ekilen ürünlerin başında buğday gelmektedir. Geçen yıl 1 milyon 130 bin dönüm civarında buğday ekildi. Bu sene bunun en az yüzde 5 artışla 1 milyon 200 bin civarına çıkmasını bekliyoruz. Şu anda kuraklık endişesi yok. İl dışındaki çiftçilerimizin de kentte gelip ekim yaptıklarını görüyoruz. Tarımsal alanda bir sıkıntı olacağına inanmıyorum, hatta iyi bir etki bekliyorum. İlimizde üretilecek buğday ve şeker pancarlarını çevre illere ve yurdun dört bir yanına göndereceğiz."

Pancar eken çiftçilerden Furkan Akar da üreticilerin havaların ısınmasıyla sahaya indiğini belirterek, "Pancarın ardından buğday, arpa ve yulaf gibi ürünleri ekeceğiz. Ardından ilaçlama yaparak boy gübresi ile tırtıl ilacı uyguluyoruz. Yaklaşık 6-7 ay bu işin içindeyiz. Geçim kaynağımız tarım. Verimli bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Grip nezle belirtisi olanlara 'Covid testi yaptırın' uyarısı
20 Nisan 2021 23:24		 Almanya'da koronaya yakalanan vatandaş İstanbul'a getirildi
20 Nisan 2021 23:22
Keşke dememek için başladılar, siparişlere yetişemiyorlar
20 Nisan 2021 23:20		 MAÜ Rektörü Özcoşar'ın acı günü
20 Nisan 2021 23:19
İl Sağlık Müdürü: Hastane doluluk oranında sınırdayız
20 Nisan 2021 23:16		 Van'dan İstanbul'a giden uçak Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı
20 Nisan 2021 22:48
Yerli aşıda Faz-2'nin ilk sonuçları: Klasik yan etkiler
20 Nisan 2021 21:50		 Sağlık Bakanı, Adile için devreye girdi
20 Nisan 2021 21:47
CHP Genel Merkezi personeli kalp krizi sonucu vefat etti
20 Nisan 2021 21:00		 Aşı olmak istemeyen kadını aile hekimi ikna etti
20 Nisan 2021 19:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Bölümün norm kadro sayısı nasıl arttırılabilir?00:02 - 2021 yılı Olay Yeri İnceleme Branşı yazılı sınavı yapılacak00:00 - Ramazanda Umut var00:00 - 21 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları23:53 - Ramazanda hazır çorbaya dikkat!23:51 - Bakan Çavuşoğlu: Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok
23:47 - Orta yaşlı kişilerde az uyku ileriki yaşlarda bunama ihtimalini artırıyor23:43 - Kuşadası'nda Türk bayrağına çirkin saldırı23:41 - Emniyet'ten karton toplayan motosikletliyle ilgili açıklama23:32 - Bakan Selçuk'tan ek atamalarla ilgili açıklama23:28 - Pembe WhatsApp kullanıcı bilgilerini ele geçiriyor23:24 - Grip nezle belirtisi olanlara 'Covid testi yaptırın' uyarısı
23:22 - Almanya'da koronaya yakalanan vatandaş İstanbul'a getirildi23:20 - Keşke dememek için başladılar, siparişlere yetişemiyorlar23:19 - MAÜ Rektörü Özcoşar'ın acı günü23:16 - İl Sağlık Müdürü: Hastane doluluk oranında sınırdayız23:15 - Üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti
23:02 - Yerli solunum cihazlarının yarısı yurt dışına ihraç edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ramazanda Umut var
2021 yılı Olay Yeri İnceleme Branşı yazılı sınavı yapılacak
Bölümün norm kadro sayısı nasıl arttırılabilir?
21 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiyenin en yaşanılası ili 4
camdan kalp 3
hobi 3
fil 3
formalite 4
Şair burada ne demek istemiş 2
tek rakibim thy 4
makrome 5
adamlar 1
Diz kapağı yırtık pantolon 4
SON İLANLAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi 100 itfaye eri alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam