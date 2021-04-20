Muş Ovası'nda çiftçilerin ekim mesaisi başladı

Kentte havaların ısınmasıyla tarlalara inen çiftçiler, traktörler yardımıyla buğday, şeker pancarı, arpa, buğday, fasulye, yulaf, ayçiçeği ve mısır gibi birçok ürünün tohumlarını toprakla buluşturuyor.

Tarlalarda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere, kentte 2 milyon 800 bin dönümü ova olmak üzere 3 milyon 570 bin dönüm civarında ekilebilir tarım arazisinin bulunduğunu söyledi.

İlkbahar mevsiminin başlamasıyla kimi çiftçinin tohum ektiğini kimisinin gübreleme çalışması yürüttüğünü anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Ekilen ürünlerin başında buğday gelmektedir. Geçen yıl 1 milyon 130 bin dönüm civarında buğday ekildi. Bu sene bunun en az yüzde 5 artışla 1 milyon 200 bin civarına çıkmasını bekliyoruz. Şu anda kuraklık endişesi yok. İl dışındaki çiftçilerimizin de kentte gelip ekim yaptıklarını görüyoruz. Tarımsal alanda bir sıkıntı olacağına inanmıyorum, hatta iyi bir etki bekliyorum. İlimizde üretilecek buğday ve şeker pancarlarını çevre illere ve yurdun dört bir yanına göndereceğiz."

Pancar eken çiftçilerden Furkan Akar da üreticilerin havaların ısınmasıyla sahaya indiğini belirterek, "Pancarın ardından buğday, arpa ve yulaf gibi ürünleri ekeceğiz. Ardından ilaçlama yaparak boy gübresi ile tırtıl ilacı uyguluyoruz. Yaklaşık 6-7 ay bu işin içindeyiz. Geçim kaynağımız tarım. Verimli bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz." dedi.