1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İl Sağlık Müdürü: Hastane doluluk oranında sınırdayız

Türkiye'de Korona virüs vaka sayılarında artışa paralel Trabzon'da da vaka sayılarındaki artış sürerken, aşı çalışmaları da hız kazandı.
 20 Nisan 2021 23:16
+Aa- Yazdır
İl Sağlık Müdürü: Hastane doluluk oranında sınırdayız

Türkiye'de Korona virüs vaka sayılarında artışa paralel Trabzon'da da vaka sayılarındaki artış sürerken, aşı çalışmaları da hız kazandı.

İl Sağlık Müdürü Usta: 'Hastanelerde doluluk oranı konusunda sınırlara doğru gidiyoruz' - Tıkla İzle

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, 55 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına dün itibariyle başlandığını belirterek bu yaş grubunun aşıya olan talebinin olması kendilerini sevindirdiğini söyledi. Vaka sayılarında artış dolayısıyla hastanelerdeki doluluk oranını artırdığına dikkat çeken Usta, bu anlamda sınırlara doğru gittiklerini hatırlatarak yatak doluluğunda sınırları aşmamayı arzu ettiklerini kaydetti.

Özellikle 60-65 yaş arasındaki vatandaşların aşılarını yaptırmaları konusunda ciddi bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Usta, "55 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın aşılanması dün itibariyle başladı. Özellikle bu yaş grubunun aşıya talebi daha bir fazla. Bu da bizi sevindiriyor. Gerçekten aşılarımızın bir an önce ilgili kişilerle bir aya gelmesi ve toplumsal ba ışıklılığın oluşturulması açısından bu sevindirici bir gelişme. 65 ve 85 yaş gruplarında hedeflediğimiz oranlara ulaştık gerçekten. 60-65 yaş arasında çok ciddi bir hayal kırıklığımız var. O yaş grubundaki kişilerin biraz daha aşıya karşı daha sempatik davranmalarını bekliyorduk henüz orada ağır gidiyor. Aşı yapılanlar oluyor ancak sayıları biraz az. Yine diğer özellikli gruplardan çıkanlar vardı. Küçük yaşta olup ta hastalığı olanlar veya diğer meslek gruplarında onlarda da biraz ağırlık var. İnşallah onların da aşıya talebini oluşturmaya gayret ediyoruz" dedi.

Hastanelerdeki doluluk oranı sınırlara doğru gittiğini belirten Usta, "Hastanelerde sınırlara doğru gidiyoruz. Yatak doluluğunda, yoğun bakım yatak doluluğunda özellikle bunun sınırları aşmamasını arzu ediyoruz. Bu bağlamda insanların evlerde takiplerini harfiyen sıkıntısız ve gerektiği şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Bir an önce vakaları tespit etmeye gayret ediyoruz ki bir an önce ilaçlarına başlayalım ve hastaneye düşme süreçleri oluşmasın diye. Elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

"Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanma oranı arttıkça o yaş grubundaki insanların hastaneye düşme, yoğun bakımlara veya eks tablolarının oluşması da azalmış oldu" diyen Usta "Bu neyi sağladı; vefat edenler de diğer aşılanmamış yaş grubunda bir artış söz konusu oldu. Bu, şu an için yaş sınırlarımız biraz aşağıya doğru gelmiş maalesef vefat edenlerde. Ölüm oranlarına oransal olarak baktığımızda bir fark yok ancak yaşların aşağıya gelmesiyle alakalı arzu etmediğimiz bir tablo var. Dolayısıyla oransal bir artışımız yok" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşımız genel olarak duyarlı"

Özellikle toplu iftarlar konusunda şu ana kadar kendilerine yansıyan önemli bir olumsuzluk olmadığını belirten Usta, " Bu kolluğun görevi onlar takip ediyorlar. Bildiğim kadarıyla çok ciddi bir takip içerisindeler. Ancak bize yansıyan henüz öyle bir durum söz konusu olmadı. Vatandaşlarımız genel olarak duyarlı. İnşallah ilimizde o tür tablolar oluşmayacak. Halkımızın duyarlılığı arttıkça kurallara uyumu arttıkça bu illetin bizi esir alma olayı da ortadan kalkacaktır" şeklinde konuştu.

Sayıların gittikçe arttığını belirten Usta, "Gittikçe artan sayı rakamları karşımıza geliyor. Bir kısım illerde özellikle çevre illerdeki artış oranı kadar olmasa da maalesef ki artış yönünde bizim de vakalarımız. Özellikle kurallara uyulması gerekiyor. Bunun yanında da özellikle aşının yapılması çok çok önemli. Elimizde iki tür aşı var. Biortech ve Sinovac. Biontech aşılarıyla ilgili bazı polemikler olabiliyor. Biontech aşıları saklama koşulları sıkıntılı ancak onların saklama koşullarını ilimizde dört dörtlük uyguluyoruz. Dolayısıyla vatandaşa erişimini kurallara uygun şekilde sağlıyoruz artan aşı olma durumunu da ilimizde oldukça iyi yönetiyoruz. Aşının çöpe gitme olayı söz konusu değil" dedi.

Aşı için randevularda zaman zaman sistemde sıkıntılar olabildiğine dikkat çeken Usta, "Aşılarda bazen sistemsel bir sıkıntılar olabiliyor vatandaş randevu alamayabiliyor. Randevu alamadığı özellikle Sinovac aşısı için söylüyorum. Bunu en yakın toplum sağlığı merkezi ilçe müdürlüğü birimlerimize giderek randevusuz de aşı yaptırma imkanları var. Dolayısıyla sistem 3 Mayıs'a, 5 Mayıs'a randevu verdi. ben o zamanı bekleyeceğim demesine gerek yok. İlgili ilçe sorumlularımızla irtibat sağlayarak aşılarını o gün içerisinde yaptırabilirler" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Grip nezle belirtisi olanlara 'Covid testi yaptırın' uyarısı
20 Nisan 2021 23:24		 Almanya'da koronaya yakalanan vatandaş İstanbul'a getirildi
20 Nisan 2021 23:22
Keşke dememek için başladılar, siparişlere yetişemiyorlar
20 Nisan 2021 23:20		 MAÜ Rektörü Özcoşar'ın acı günü
20 Nisan 2021 23:19
Muş Ovası'nda çiftçilerin ekim mesaisi başladı
20 Nisan 2021 22:55		 Van'dan İstanbul'a giden uçak Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı
20 Nisan 2021 22:48
Yerli aşıda Faz-2'nin ilk sonuçları: Klasik yan etkiler
20 Nisan 2021 21:50		 Sağlık Bakanı, Adile için devreye girdi
20 Nisan 2021 21:47
CHP Genel Merkezi personeli kalp krizi sonucu vefat etti
20 Nisan 2021 21:00		 Aşı olmak istemeyen kadını aile hekimi ikna etti
20 Nisan 2021 19:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Bölümün norm kadro sayısı nasıl arttırılabilir?00:02 - 2021 yılı Olay Yeri İnceleme Branşı yazılı sınavı yapılacak00:00 - Ramazanda Umut var00:00 - 21 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları23:53 - Ramazanda hazır çorbaya dikkat!23:51 - Bakan Çavuşoğlu: Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok
23:47 - Orta yaşlı kişilerde az uyku ileriki yaşlarda bunama ihtimalini artırıyor23:43 - Kuşadası'nda Türk bayrağına çirkin saldırı23:41 - Emniyet'ten karton toplayan motosikletliyle ilgili açıklama23:32 - Bakan Selçuk'tan ek atamalarla ilgili açıklama23:28 - Pembe WhatsApp kullanıcı bilgilerini ele geçiriyor23:24 - Grip nezle belirtisi olanlara 'Covid testi yaptırın' uyarısı
23:22 - Almanya'da koronaya yakalanan vatandaş İstanbul'a getirildi23:20 - Keşke dememek için başladılar, siparişlere yetişemiyorlar23:19 - MAÜ Rektörü Özcoşar'ın acı günü23:16 - İl Sağlık Müdürü: Hastane doluluk oranında sınırdayız23:15 - Üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti
23:02 - Yerli solunum cihazlarının yarısı yurt dışına ihraç edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ramazanda Umut var
2021 yılı Olay Yeri İnceleme Branşı yazılı sınavı yapılacak
21 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
Bölümün norm kadro sayısı nasıl arttırılabilir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kafamın içinde oturup sırasını bekleyen şarkıcılar 1
tescil 2
sürücüsüz otomobil 4
cabir bin hayyan 2
camdan kalp 3
atarlı apartman görevlisi 3
poligon 2
dısc kişilik envanteri 3
fil 3
pesimist 1
SON İLANLAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi 100 itfaye eri alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam