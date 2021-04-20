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Almanya'da koronaya yakalanan vatandaş İstanbul'a getirildi

Türkiye'den, tır şoförü olarak çalışmaya gittiği Almanya'da korona virüs hastalığına yakalanan Temel Kostak, hastanede mahsur kaldı. Kostak'ın eşi Gülsüm Kostak'ın ise eşinin korona virüs tedavisinin Türkiye'de tamamlanması için yaptığı çağrı karşılıksız kalmadı.
 20 Nisan 2021 23:22
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Almanya'da koronaya yakalanan vatandaş İstanbul'a getirildi

Konuyla ilgili çalışma başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'nın çabaları sonrası Kostak tedavi edilmek üzere ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Kostak tedavisi tamamlanmak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yürek dağlayan olay yaklaşık 3 hafta önce, Temel Kostak'ın Ümraniye'deki evinden çalışmak için Almanya'ya gitmesiyle gerçekleşti. Tır şoförlüğü yapmak için ülkesinden ayrılan Kostak, birkaç günün ardından işe başlamadan kendini kötü hissetmeye başladı. Durumunun ağırlaşmasıyla Düsseldorf Devlet Hastanesine kaldırılan 62 yaşındaki tır şoförüne korona virüs teşhisi konuldu. Hastanede yoğun bakımda olan talihsiz adam tedavisinin Türkiye'de yapılmasını istediğini belirterek devlet yetkililerinden yardım istedi. Ailesiyle hastaneden görüntülü konuşan 3 çocuk babası Kostak, vatanında tedavi görebilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi. Gözyaşlarına engel olamayan Temel Kostak'ın eşi Gülsüm Kostak kocasının Türkiye'de tedavi görebilmesi için Cumhurbaşkanına ve Sağlık Bakanına yardım çağrısında bulundu.

Gülsüm Kostak yardım çağrısında, "Eşi tırcıydı, tıra gitmek istedi. Mesleğini sevdiği için gitmek istedi. Hastalandı oralarda. Şu anda Düseldorf'ta. Durumu şu anda iyi değil" ifadelerinde bulundu.

Yardım çağrıları karşılıksız kalmadı

Eş Gülsüm Kostak, korona virüse yakalanan eşinin tedavisinin tamamlanması için Türkiye'ye getirilmesi için devlet büyüklerinden beklediği yardım talebi cevapsız kalmadı. Gözü yaşlı kadının yardım çağrısı üzerine harekete geçen başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası Temel Kostak ilk uçakla İstanbul'a getirildi. Kostak korona virüs tedavi sürecinin tamamlanması için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı
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