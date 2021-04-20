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Grip nezle belirtisi olanlara 'Covid testi yaptırın' uyarısı

Tokat İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ahmet Sümbül, Covid-19'un nezle-grip benzeri semptomlar göstermeye başladığını belirterek, "Eğer gripseniz veya nezleyseniz böyle bir semptomunuz varsa test yaptırın" dedi.
 20 Nisan 2021 23:24
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Grip nezle belirtisi olanlara 'Covid testi yaptırın' uyarısı

Tokat İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ahmet Sümbül, Covid-19'un nezle-grip benzeri semptomlar göstermeye başladığını belirterek, "Eğer gripseniz veya nezleyseniz böyle bir semptomunuz varsa test yaptırın" dedi.

Uzmanlar, korona virüsün mutasyona uğramasının ardından ilkbaharla birlikte nezle grip belirtisi olanları uyarıyor. Maske takılması nedeni ile mevsim geçişlerinde grip ve nezle vakalarında düşüş yaşansa da bu belirtileri gösterenlerin çoğunluğunun korona virüs testi ise pozitif çıkıyor. Tokat İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ahmet Sümbül, mutasyonlu virüsün çok hızlı yayılması ile insanların daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. Korona virüsün kapalı ortamlarda hızla yayıldığına dikkat çeken Sümbül, "İnsanlarımız sokakta belki mümkün olduğu kadar maske kuralına uyuyorlar ama esas önemli olan kapalı mekanlardaki maske uygulaması. Bir eş dostla veya bir akrabayla biraya gelmemelerini öneriyoruz ama bir şekilde mecburiyet oldu geldi. Böyle durumda mutlaka ev içinde bile mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılmasını öneriyoruz" dedi.

"Grip veya nezleyseniz test yaptırın"

Mevsim geçişi nedeni ile grip ve nezle belirtisi olanların korona virüs hastası olabileceğine dikkat çeken Sümbül, "Mevsim geçiş dönemlerinde grip eskiden de çok olurdu. Bundan dolayı vatandaşlarımız nasılsa, nezleyim, gribim geçer diye dikkat etmiyor. Koron virüs de zaman zaman yani belirtisi değiştirebiliyor. Bu dönemde korona virüsü grip, nezle gibi bulgularla çok fazla görüyoruz. O nedenle eğer gripseniz veya nezleyseniz böyle bir semptomunuz varsa test yaptırın. Test yaptırmak istemiyorsanız kaçınıyorsanız kendinizi korona virüs hastası gibi kabul edin ve ev içinde bile maskenizi takın. Mesafe kurallarına uyun, evde kendinizi izoleye alın. Evde izole alın ki olur da Covid iseniz başka kimseye bulaştırmayasınız" diye konuştu.

"Grip veya nezle semptomları olanların 90'ı Covid olabilir"

Maske kullanımından dolayı grip ve nezle olanların sayısında önemli oranda düştüğünü belirten Sümbül, "Normalde bir kış boyu üç beş kere grip olanlar bu sene çoğu insan grip olmadı. Neden? Aslında bu maskenin bizi gripten de ne kadar koruduğunun bir ispatı oldu bu. Neredeyse grip bu sene hemen hemen hiç yok gibi. O yüzden, grip veya nezle semptomları olanların aslında yüzde 90'ı belki korona ama hafif belirtilerle seyrediyor. Sizde hafif belirtilerle seyrediyor olabilir. Ama taşıdığınız insanın ölümüne sebep olabilir. Bunu unutmayalım. Yani bir sevdiğimizin canı yansın, hastaneye yatsın, yoğun bakıma düşsün veya ölümüne sebep olsun istemeyiz. Bunun için gençliğimize güvenmeyelim. Çünkü hiç genç, çocuk fark etmiyor. Herkes ağır tabloda seyredebiliyor. O yüzden ne kendimize ne de sevdiklerimize zarar vermemek adına dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

"Ev içi akraba içi ve arkadaş arası bulaşmalar çok fazla"

Bu dönemde virüsün bulaşmanın en önemli olduğu yer ev içi bulaşmalar olduğunu vurgulayan Sümbül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ev içi akraba içi ve arkadaş arası bulaşmalar çok fazla. O yüzden dediğim gibi bu mutant virüsün en önemli özelliği hızlı yayılması, o zaman tedbir de kolay. O nasıl hızlı yayılıyorsa aynı yöntemi tersten uygulayacağız. Biz de ona göre daha sıkı mesafe kuralına uyacağız. Daha sıkı maske kuralına uyacağız. İnşallah hep birlikte buna mücadele edeceğiz. Bu bir süreçtir bu süreci başarıyla atlatalım. Çünkü son dönemlerde hastanelerde yatışlarımız artmaya başladı. Ve daha genç hasta popülasyonuna sirayet etmeye başladı. O yüzden 'ben gencim bana bir şey olmaz' demek çok yanlış. Genç ve çocuk da olsak buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın daha hassasiyetli olmasını istiyoruz."
İhlas Haber Ajansı
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