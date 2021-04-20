Pembe WhatsApp kullanıcı bilgilerini ele geçiriyor
|20 Nisan 2021 23:28
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kötü niyetli kişilerin de oldukça ilgisini çekiyor.
Zaman zaman karşımıza çıkan kötü niyetli WhatsApp mesajlarına bir yenisi daha eklendi.
WhatsApp'ın klasik yeşil rengini değiştirmek için pembe tema yüklemeye çalışan kullanıcıların hesapları ve kişisel verileri ele geçirildi.
PEMBE TEMAYA DİKKAT
Sohbet gruplarında "pembe tema" güncellemesi adı altında kötü amaçlı bir dosya bağlantısı paylaşılıyor. Sahte güncelleme bağlantısını açan kullanıcıların, hem hesabı hem de kişisel verileri ele geçirilebiliyor.
Böyle bir durumla karşılaştığınızda ilk yapmanız gereken şey Pembe WhatsApp'ı silmek.
Ayrıca hesabınızdan tüm cihazların bağlantısını kesmeniz ve eğer WhatsApp Web kullanıyorsanız tarayıcınızın önbelleğini temizlemeniz gerekiyor.
Pembe WhatsApp'ın ayrıca sistemde gizlenmesi gibi bir tehlike de söz konusu. Böyle bir durumda zararlı yazılımı akıllı telefonunuzdan silmeniz daha da zorlaşabiliyor.
Bu tür tuzaklara düşmemek için şüpheli bağlantılara kesinlikle tıklamamanız gerekiyor.
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