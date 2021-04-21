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21 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

21 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
 21 Nisan 2021 00:00
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21 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu kabul kabul edecek.

(TBMM/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi toplu açılış ve temel atma törenine katılacak.

(İstanbul/13.00)

3- TBMM'de AK Parti ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.45/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Sahil Yolu Projesi Alanı ile yapımı süren Uzun Mehmet Camisi inşaatında incelemede bulunacak.

(Zonguldak/12.15-15.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Arnavutluk'ta Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesinin açılış törenine katılacak.

(Fier)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ

1- TÜİK şubat ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 27. İberya-Latin Amerika Zirvesi, Kovid-19'a karşı iş birliği, sürdürülebilir kalkınma için yenilik ana gündemleriyle ve liderlerin çoğunluğunun video konferans ile katılımıyla yapılacak.

(Madrid)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 36. haftasına Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor ve Galatasaray-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/Ankara/16.00/İstanbul/19.00)

2- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta; 2, 3 ve 4. Gruplarda 32. hafta karşılaşmaları oynanacak.

3- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Moskova/20.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasından ertelenen Darüşşafaka Tekfen-Aliağa Petkimspor ve Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Icrypex maçları yapılacak.

(İstanbul/17.00/19.15)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin 4. maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı konuk edecek.

(İstanbul/16.00)

6- Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde kadınlar müsabakaları başlayacak; Evin Demirhan (50 kilo), Eda Tekin (55 kilo), Elif Yanık (59 kilo), Nesrin Baş (68 kilo) ve Ayşegül Özbege (76 kilo) müsabakalara başlayacak.

- Taha Akgül'ün (125 kilo) final, Emrah Ormanoğlu'nun (61 kilo) repesaj mücadelesine çıkacağı serbest stilde müsabakalar tamamlanacak.

(Varşova/12.30)

7- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, İsviçre'de başlayacak. Kadınlarda elemelerin yapılacağı ilk gün milli sporcular Bilge Tarhan, Cemre Kendirci, Göksu Üçtaş Şanlı ve Nazlı Savranbaşı yarışacak.

(Basel/14.30)

8- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul kadınlar toprak kort turnuvasına ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

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