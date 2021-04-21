DPB'nin görevlerini, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü aldı
|21 Nisan 2021 00:55
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21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle, mülga Devlet Personel Başkanlığınca yürütülmekte olan bazı görevler, Cumhurbaşkanlığı ana hizmet birimi olan Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce yürütülecektir.
İşte 1 sayılı CBK'ya eklenen madde gereğince, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce yürütülecek görevler:
"i) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef ve amaçlar çerçevesinde;
memur ve diğer kamu görevlilerinin tabi olacakları personel rejimlerinin temel
ilke ve esaslarının belirlenmesine, hukuki ve mali statülerinin ve uygulama
esaslarının tespit edilmesine, düzenlenmesine, geliştirilmesine, personel
rejimleri arasında uyum, denge ve koordinasyonun sağlanmasına ilişkin iş
ve işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
j) Memur ve diğer kamu görevlilerine ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmasını izlemek, uygulama birliğini sağlayıcı tedbirleri almak, uygulamayı yönlendirmek ve ortaya çıkacak tereddütleri gidermek,
k) Kamu personel istihdam planlaması ile personel alım ve yerleştirilmesinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
l) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde kamu kurum ve kuruluşlarının kadro, pozisyon, atama izni ve açıktan alım izinlerine ilişkin olarak öngörülen iş ve işlemleri yapmak, uygulamaları izlemek ve yönlendirmek,
m) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının personeli ile kadro ve pozisyonlarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak, uygulamaları izlemek ve yönlendirmek,
n) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve unvan standardizasyonu, iş analizleri ve görev tanımları ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu konularda gerekli koordinasyonu sağlamak,
o) Kamu personelinin yurtıçinde ve yurtdışmda eğitim ve yetiştirilmeleri ile ilgili çalışmaları yapmak, uygulamayı izlemek, değerlendirmek ve denetlemek,
Ancak, 2828 sayılı Kanunun ek 1. maddesi gereğince sosyal hizmet yurtlarında kalanların memur kadrolarına atanmaları,engelli istihdamı ile şehit ve gazi yakınlarının atanmalarına dair görevleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yürütecektir.
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