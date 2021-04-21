1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DPB'nin görevlerini, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü aldı

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, kapanan Devlet Personel Başkanlığının görevlerini yapacak. "Memur ve diğer kamu görevlilerine ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmasını izlemek, uygulama birliğini sağlayıcı tedbirleri almak" görevi bu önemli görevlerden birisi olacak.
 21 Nisan 2021 00:55
+Aa- Yazdır
DPB'nin görevlerini, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü aldı

21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle, mülga Devlet Personel Başkanlığınca yürütülmekte olan bazı görevler, Cumhurbaşkanlığı ana hizmet birimi olan Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce yürütülecektir.

İşte 1 sayılı CBK'ya eklenen madde gereğince, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce yürütülecek görevler:

"i) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef ve amaçlar çerçevesinde; memur ve diğer kamu görevlilerinin tabi olacakları personel rejimlerinin temel ilke ve esaslarının belirlenmesine, hukuki ve mali statülerinin ve uygulama esaslarının tespit edilmesine, düzenlenmesine, geliştirilmesine, personel rejimleri arasında uyum, denge ve koordinasyonun sağlanmasına ilişkin iş ve işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
j) Memur ve diğer kamu görevlilerine ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanmasını izlemek, uygulama birliğini sağlayıcı tedbirleri almak, uygulamayı yönlendirmek ve ortaya çıkacak tereddütleri gidermek,
k) Kamu personel istihdam planlaması ile personel alım ve yerleştirilmesinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
l) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde kamu kurum ve kuruluşlarının kadro, pozisyon, atama izni ve açıktan alım izinlerine ilişkin olarak öngörülen iş ve işlemleri yapmak, uygulamaları izlemek ve yönlendirmek,
m) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının personeli ile kadro ve pozisyonlarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak, uygulamaları izlemek ve yönlendirmek,
n) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve unvan standardizasyonu, iş analizleri ve görev tanımları ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu konularda gerekli koordinasyonu sağlamak,
o) Kamu personelinin yurtıçinde ve yurtdışmda eğitim ve yetiştirilmeleri ile ilgili çalışmaları yapmak, uygulamayı izlemek, değerlendirmek ve denetlemek,

Ancak, 2828 sayılı Kanunun ek 1. maddesi gereğince sosyal hizmet yurtlarında kalanların memur kadrolarına atanmaları,engelli istihdamı ile şehit ve gazi yakınlarının atanmalarına dair görevleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yürütecektir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini görmek için tıklayın
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İŞKUR'dan idari izin ve esnek çalışma genelgesi
20 Nisan 2021 14:44		 Eğitim fakültesi alanlarına uygun olmayan üç doçent ilanı!
20 Nisan 2021 14:02
Süresinde mal bildirimi vermeyen memur önce ihtar edilmeli
19 Nisan 2021 10:00		 Kurumların, güvenlik soruşturması için yönetmelik çıkmasını beklemesi gerekiyor mu?
19 Nisan 2021 00:04
Güvenlik soruşturması kanundaki sorunlu maddelere dair muhalefet şerhleri
18 Nisan 2021 00:04		 Güvenlik soruşturmasında kişinin ailesi araştırılacak mı?
17 Nisan 2021 12:20
Kamuya ilk defa atanacaklar hakkında arşiv araştırması yapılacak
17 Nisan 2021 11:02		 Hizmetine ihtiyaç bulunmayan sözleşmeli mühendis kısmi zamanlı istihdam edilebilir mi?
16 Nisan 2021 14:11
TÜBİTAK, yurt dışı burslarda 6 yıl şartını esnetmeli!
16 Nisan 2021 00:03		 Memurlar emekli olmak için Temmuz 2021 Katsayı artışını beklemeli mi?
13 Nisan 2021 00:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:44 - AK Parti Sözcüsü Çelik, yeni atanan 3 bakanı tebrik etti02:30 - Kabine revizyonunun ardından Fahrettin Altun'dan ilk açıklama02:27 - Bakanlığına dezenfektan satan bakan görevden alındı02:21 - Şair Abdullah Nefes hayatını kaybetti02:21 - Bölünen Bakanlıktaki 7 bürokratın görevi sona erdirildi02:10 - 3 yeni Bakanın özgeçmişleri
02:03 - Bakanlığa bağlı Sosyal hizmet kuruluşları devredilebilecek01:43 - 6 rektör ve 2 il müdürü ataması yapıldı01:28 - Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yeni Bakan ve 6 rektör atadı00:57 - FLAŞ! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü00:55 - DPB'nin görevlerini, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü aldı00:02 - 2021 yılı Olay Yeri İnceleme Branşı yazılı sınavı yapılacak
00:00 - Ramazanda Umut var00:00 - 21 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları23:53 - Ramazanda hazır çorbaya dikkat!23:51 - Bakan Çavuşoğlu: Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok23:47 - Orta yaşlı kişilerde az uyku ileriki yaşlarda bunama ihtimalini artırıyor
23:43 - Kuşadası'nda Türk bayrağına çirkin saldırı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 yeni Bakan ve 6 rektör atadı
FLAŞ! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü
6 rektör ve 2 il müdürü ataması yapıldı
Bölünen Bakanlıktaki 7 bürokratın görevi sona erdirildi
3 yeni Bakanın özgeçmişleri
Bakanlığına dezenfektan satan bakan görevden alındı
DPB'nin görevlerini, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü aldı
Bakanlığa bağlı Sosyal hizmet kuruluşları devredilebilecek
2021 yılı Olay Yeri İnceleme Branşı yazılı sınavı yapılacak
Kabine revizyonunun ardından Fahrettin Altun'dan ilk açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
doktor mühendis kaçıran ilçe 1
cabir bin hayyan 2
yabancı filmleri dublajsız izlemek 5
hobi 3
flight of the bumblebee 1
timsahlarla dolu bir havuza düşme hissi 3
söz senettir 1
dublaj klişeleri 4
127 hours 1
yüreğe dokunmak 1
SON İLANLAR
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türkiye Ulusal Ajansı sözleşmeli 80 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Alay Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK, AR-GE personeli 12 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi 73 İşçi Alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam