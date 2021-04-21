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Bakanlığa bağlı Sosyal hizmet kuruluşları devredilebilecek

Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sosyal hizmet kuruluşları il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebilir
 21 Nisan 2021 02:03
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Bakanlığa bağlı Sosyal hizmet kuruluşları devredilebilecek

21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili bölümü şu şekildedir:

MADDE 23- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 84 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Sosyal hizmet kuruluşlarının devri
Madde 84-(1) Bakanlığın taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek esaslar çerçevesinde il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebilir."

DEĞERLENDİRME

Kararnamenin bu maddesine göre, Bakanlığın taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebilecek.
Memurlar.Net
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