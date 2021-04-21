3 yeni Bakanın özgeçmişleri

21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede 2 bakan (Ruhsar Pekcan ve Zehra Zümrüt Selçuk)görevden alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise ikiye bölündü. Ticaret Bakanlığına atanan Mehmet Muş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Derya Yanık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan Vedat Bilgin'in özgeçmişleri

VEDAT BİLGİN

1954'te Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde doğan Vedat Bilgin ilk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladı. 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi'ne girdi. Lisans eğitimini dereceyle bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptı. Üniversite öğrenciliği esnasında Genç Arkadaş Dergisini ilk kez çıkardı. 1982'de asistanlık sınavını kazanarak Selçuk Üniversitesi'ne Prof. Dr. Erol Güngör'ün asistanı olarak girdi. Hocası Prof. Dr. Erol Güngör'ün vefatıyla birlikte 1984'te tekrar sınava girerek, Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve devamında öğretim üyesi olarak görevine devam etti. Türkiye Günlüğü Dergisi Kurucu Yönetiminde yer aldı. 1995'te İngiltere'de York Üniversitesi'nde post-doktora çalışması yaptı.

2000 yılında Başbakanlık Başdanışmanı görevinde bulunduktan sonra TC. Devlet Demiryolları Genel Müdürü oldu. Bu dönemde Türkiye'de üretilen ilk modern tren yolu rayı üretimini başlattı. Ayrıca Türkiye'de ilk hızlı tren olarak günümüzde faaliyetine devam eden Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Yolu Projesini 2002 yılında başlattı. 2003'te bu görevinden kendi isteğiyle ayrılarak üniversitedeki görevine döndü.

Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölümü'nde akademik hayatına devam ederken 2006 yılında misafir öğretim üyesi olarak gittiği Michigan Üniversitesi'nde "Ortadoğu'da Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı.

Prof. Dr. Vedat Bilgin, 2011 yılından bu 2015 yılına kadar Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölüm Başkanı olarak akademik hayatını sürdürdü aynı zamanda 2014 yılından 2015 yılı arasında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı olarak görev yaptı.

Ayrıca birçok gazetede köşe yazarlığı yapmıştır. Köşe yazılarına Akşam gazetesinde devam etmektedir.

Prof. Dr. Vedat Bilgin, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından belirlenen "Yılın yazar, fikir adamı ve sanatçıları"nda 2013 yılının Basın Fikir Yazarı ödülünü kazanmıştır.

AK Parti'den 25 ve 26'ncı dönem Ankara milletvekili seçine Vedat Bilgin, halen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlığı, Sosyal Politikalar Kurulu Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürütüyor.

DERYA YANIK KİMDİR?

1972 yılında Kadirli'de doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamladı. Aynı tarihten bu yana serbest avukat olarak çalışmaktadır.

İnsan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları alanlarıyla ilgili pek çok sivil toplum çalışmasında yer aldı. Çeşitli basın-yayın organlarında muhtelif tarihlerde mesleki, edebi ve siyasi yazı ve çalışmaları yayınlanmış ve yayınlanmaktadır.

AKPARTİ İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AKPARTİ Grup Sözcülüğü görevlerini ifa etmiştir.

Öğrencilik yıllarından bu yana sivil toplum çalışmalarının içinde olan Yanık, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin yanı sıra pek çok başkaca dernek ve vakıfta üye, yönetim kurulu üyesi ve istişare kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

MEHMET MUŞ KİMDİR?

Mehmet Muş,1 Mayıs 1982 tarihinde Sürmene, Trabzon'da dünyaya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 24.,25. ve 26. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili. Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitmiştir. Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında Ekonomi Doktorasını tamamladı.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'den İstanbul Milletvekili olarak seçildi. TBMM' de Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. Aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulundu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği'nin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Numan Kurtulmuş'un Başbakan Yardımcılığı görevine atanmasından sonra, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Kongresinde Ekonomiden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Genel Kurulunda yeniden AK Parti MKYK üyeliğine seçilmiştir.