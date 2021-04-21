Şair Abdullah Nefes hayatını kaybetti
Türk edebiyatının önemli şairlerinden Abdullah Nefes , 79 yaşında hayatını kaybetti. Şair Ataol Behramoğlu, üzücü haberi Twitter hesabından duyurdu.
|21 Nisan 2021 02:21
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