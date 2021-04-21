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Şair Abdullah Nefes hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önemli şairlerinden Abdullah Nefes , 79 yaşında hayatını kaybetti. Şair Ataol Behramoğlu, üzücü haberi Twitter hesabından duyurdu.
 21 Nisan 2021 02:21
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Şair Abdullah Nefes hayatını kaybetti

Behramoğlu paylaşımında, "Kardeşim, yoldaşım, düşündaşım, 65 yıllık arkadaşım, şair, yazar, aktivist Abdullah Nefes'i kaybettik" mesajı paylaştı. Abdullah Nefes'in bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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