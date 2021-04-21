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Bakanlığına dezenfektan satan bakan görevden alındı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verildi. Şirketinin kendi bakanlığına mal sattığı ortaya çıkan Pekcan'ın yerine Mehmet Muş bakan olarak getirildi.
 21 Nisan 2021 02:27
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Bakanlığına dezenfektan satan bakan görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenen kabine revizyonuyla ilgili ilk adımı attı. Dün gece yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde şirketinin bakanlığa dezenfektan sattığı ortaya çıkan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı görevden aldı.

Dün gece Ankara'da kabine depremi yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararnamede iki yeni bakanlık kurulurken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı. Pekcan'ın yerine Mehmet Muş bakan olarak atandı.

Ne olmuştu?

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'ın ortak olduğu Nanoksia Biyoteknoloji ve Karon Mühendislik firmalarının bakanlık bünyesindeki kurumlara toplam 9 milyon TL'lik dezenfektan sattığı belgeler ortaya çıkmıştı.

Bakanlık, Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden 507 bin 880 liralık ürün alındığını doğrularken, "Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi" duyurusu yapıldı. Bakanlık açıklamasına göre, tartışma yaratan alım ihale açılmadan yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:

"Nitekim pandemi döneminde, Bakanlığımızca KDV hariç toplam 6.556.816,78 TL tutarında salgınla mücadeleye ilişkin maske, alkol bazlı dezenfektan, siperlik, eldiven gibi ürün tedariki yapılmışken, KDV Hariç 507.880 TL'lik dezenfektan Nanoksia Biyoteknoloji firmasından ilgili mevzuatın emredici hükümleri çerçevesinde gerekli tüm ürün/fiyat araştırmaları yapılarak, piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir."
Memurlar.Net
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